СМИ: Алла Пугачёва продала замок в Грязи за миллиард
При этом люди из окружения Примадонны заверяют, что недвижимость всё ещё принадлежит ей
25 апреля 2023, 13:30, ИА Амител
Кадр из видео / Музыкалити
Алла Пугачёва продала особняк в деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом сообщает НТВ.
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что некий покупатель предлагал певице 700 миллионов рублей, но она отказалась. Позднее появился неизвестный, который готов был заплатить запрашиваемую сумму. Этот человек и стал новым владельцем дома.
При этом певица Анна Калашникова, которая знакома с людьми из окружения Пугачёвой, заявила "МК", что особняк всё ещё принадлежит семье, продавать его не собираются и по-прежнему оплачивают прислугу, которая присматривает за недвижимостью.
13:40:16 25-04-2023
Галкин торговал алкоголем, если не ошибаюсь? И на этом заработал бабла на замок! А чьи-то родственники плакали от горя при виде пьяной родни
16:41:34 25-04-2023
Гость (13:40:16 25-04-2023) Галкин торговал алкоголем, если не ошибаюсь? И на этом зараб... че то ржу
13:53:15 25-04-2023
Сомневаюсь что найдется тот кто купит эту безвкусицу за миллиард.
14:31:57 25-04-2023
Сергей (13:53:15 25-04-2023) Сомневаюсь что найдется тот кто купит эту безвкусицу за милл... Не сомневайтесь, уже действительно купили. Покупка уже оформленная.
14:31:42 25-04-2023
Не успели конфисковать в пользу детей, оставшихся без родителей
15:27:10 25-04-2023
галкин - владелец этого замка был до текущего момента и весь последний год поносил и позорил Россию я спрашиваю вот что - где заочный суд, штраф в миллион рублей, приставы и конфискация замка? это не было сделано по халатности или специально а?
15:37:00 25-04-2023
майор (15:27:10 25-04-2023) галкин - владелец этого замка был до текущего момента и весь... Вот если бы он репост какой сделал, тогда- срок! А так, даже ай-яй-яй не сказали. А если серьезно, то данный факт лишний раз подтверждает, что живем мы не в капиталистическом и не в правовом государстве, а при феодализме. Боярам все дозволено, а холопам- ничего...
15:39:40 25-04-2023
фу. донашивать дом за бабкой
16:15:02 25-04-2023
Вот и обидно. Он и дальше будет поливать помоями. Безнаказанно А вот каких то 50 лет назад такие лишнее слово в адрес СССР боялись ляпнуть. Потому что одного болтуна ледорубом завалили. Середь бела дня
18:42:00 25-04-2023
Ну все теперь ей точно хватит на всю оставшуюся долгую жизнь.
21:41:33 26-04-2023
Хаха, за 450млн, и пообещал сделать там морг и крематорий!!!!!