СМИ: Алла Пугачёва продала замок в Грязи за миллиард

При этом люди из окружения Примадонны заверяют, что недвижимость всё ещё принадлежит ей

25 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити

Алла Пугачёва продала особняк в деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом сообщает НТВ.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что некий покупатель предлагал певице 700 миллионов рублей, но она отказалась. Позднее появился неизвестный, который готов был заплатить запрашиваемую сумму. Этот человек и стал новым владельцем дома.

При этом певица Анна Калашникова, которая знакома с людьми из окружения Пугачёвой, заявила "МК", что особняк всё ещё принадлежит семье, продавать его не собираются и по-прежнему оплачивают прислугу, которая присматривает за недвижимостью.