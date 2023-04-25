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СМИ: Алла Пугачёва продала замок в Грязи за миллиард

При этом люди из окружения Примадонны заверяют, что недвижимость всё ещё принадлежит ей

25 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити
Кадр из видео / Музыкалити

Алла Пугачёва продала особняк в деревне Грязь за миллиард рублей. Об этом сообщает НТВ.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что некий покупатель предлагал певице 700 миллионов рублей, но она отказалась. Позднее появился неизвестный, который готов был заплатить запрашиваемую сумму. Этот человек и стал новым владельцем дома.

При этом певица Анна Калашникова, которая знакома с людьми из окружения Пугачёвой, заявила "МК", что особняк всё ещё принадлежит семье, продавать его не собираются и по-прежнему оплачивают прислугу, которая присматривает за недвижимостью.

Шоу-бизнес недвижимость

Комментарии 11

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Гость

13:40:16 25-04-2023

Галкин торговал алкоголем, если не ошибаюсь? И на этом заработал бабла на замок! А чьи-то родственники плакали от горя при виде пьяной родни

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Гость

16:41:34 25-04-2023

Гость (13:40:16 25-04-2023) Галкин торговал алкоголем, если не ошибаюсь? И на этом зараб... че то ржу

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Сергей

13:53:15 25-04-2023

Сомневаюсь что найдется тот кто купит эту безвкусицу за миллиард.

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Гость

14:31:57 25-04-2023

Сергей (13:53:15 25-04-2023) Сомневаюсь что найдется тот кто купит эту безвкусицу за милл... Не сомневайтесь, уже действительно купили. Покупка уже оформленная.

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Гость

14:31:42 25-04-2023

Не успели конфисковать в пользу детей, оставшихся без родителей

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майор

15:27:10 25-04-2023

галкин - владелец этого замка был до текущего момента и весь последний год поносил и позорил Россию я спрашиваю вот что - где заочный суд, штраф в миллион рублей, приставы и конфискация замка? это не было сделано по халатности или специально а?

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Гость

15:37:00 25-04-2023

майор (15:27:10 25-04-2023) галкин - владелец этого замка был до текущего момента и весь... Вот если бы он репост какой сделал, тогда- срок! А так, даже ай-яй-яй не сказали. А если серьезно, то данный факт лишний раз подтверждает, что живем мы не в капиталистическом и не в правовом государстве, а при феодализме. Боярам все дозволено, а холопам- ничего...

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Гость

15:39:40 25-04-2023

фу. донашивать дом за бабкой

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майор

16:15:02 25-04-2023

Вот и обидно. Он и дальше будет поливать помоями. Безнаказанно А вот каких то 50 лет назад такие лишнее слово в адрес СССР боялись ляпнуть. Потому что одного болтуна ледорубом завалили. Середь бела дня

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Гость

18:42:00 25-04-2023

Ну все теперь ей точно хватит на всю оставшуюся долгую жизнь.

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Гость

21:41:33 26-04-2023

Хаха, за 450млн, и пообещал сделать там морг и крематорий!!!!!

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