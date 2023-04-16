Стало известно, за какой гонорар Алла Пугачева готова выступить в России

По словам промоутера, сейчас певица сильно увеличила размеры своих премиальных

16 апреля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Промоутер Сергей Лавров рассказал о том, за какую сумму Алла Пугачева готова будет выступить в России. Его слова передает "МК".

По его словам, за 300 тысяч евро, как раньше, Алла Пугачева сейчас не поедет организовывать выступление. При этом промоутер уверен, что за определенную сумму организовать концерт примадонны получится.