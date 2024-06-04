СМИ: Андрей Турчак может стать новым главой Республики Алтай

Инсайдеры пророчат скорую отставку нынешнего губернатора Олега Хорохордина, который занимает этот пост с 2019 года

04 июня 2024, 07:35, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ближайшее время может стать новым главой Республики Алтай. Как пишет "Коммерсантъ", эту информацию подтвердили два источника, близкие к внутриполитическому блоку Кремля, а собеседник в Администрации президента ее подтвердил.

На сегодня регион возглавляет Олег Хорохордин. Накануне СМИ вновь сообщили, что в ближайшее время он может уйти в отставку, так как срок его полномочий подходит к концу, а с президентом Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания он якобы еще не встречался. В администрации региона сведения о возможной отставке Хорохордина опровергают, а источники "Коммерсанта" тем временем связывают его предполагаемый уход "со снижением доверия, которое прослеживается по социологическим показателям".

В то же время инсайдеры не назвали причины перехода Турчака на новую должность, но один из собеседников указал, что Республика Алтай сейчас важна с точки зрения взаимодействия с Китаем, с которым регион имеет границу протяженностью 55 км. В случае если Турчак займет пост губернатора, то могут произойти небольшие изменения и в Администрации президента.

Источники охарактеризовали 48-летнего Андрея Турчака как влиятельного политика с хорошими связями и как жесткого и эффективного менеджера.

Кто такой Андрей Турчак

Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности "экономист-менеджер". С 1991-го работал детским тренером по дзюдо. С 1996 года занимал руководящие позиции в холдинговой компании "Ленинец". В 2005-м вступил в партию "Единая Россия", а в 2007-м был избран депутатом Псковского областного Собрания.

С 2009 по 2017 год занимал должность губернатора Псковской области. Затем стал секретарем генсовета ЕР и получил кресло сенатора. В 2018 и 2024 годах провел партию через президентские выборы, а в 2021-м – через выборы в Госдуму. В 2022 году возглавил рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО.