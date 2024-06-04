СМИ: Андрей Турчак может стать новым главой Республики Алтай
Инсайдеры пророчат скорую отставку нынешнего губернатора Олега Хорохордина, который занимает этот пост с 2019 года
04 июня 2024, 07:35, ИА Амител
Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ближайшее время может стать новым главой Республики Алтай. Как пишет "Коммерсантъ", эту информацию подтвердили два источника, близкие к внутриполитическому блоку Кремля, а собеседник в Администрации президента ее подтвердил.
На сегодня регион возглавляет Олег Хорохордин. Накануне СМИ вновь сообщили, что в ближайшее время он может уйти в отставку, так как срок его полномочий подходит к концу, а с президентом Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания он якобы еще не встречался. В администрации региона сведения о возможной отставке Хорохордина опровергают, а источники "Коммерсанта" тем временем связывают его предполагаемый уход "со снижением доверия, которое прослеживается по социологическим показателям".
В то же время инсайдеры не назвали причины перехода Турчака на новую должность, но один из собеседников указал, что Республика Алтай сейчас важна с точки зрения взаимодействия с Китаем, с которым регион имеет границу протяженностью 55 км. В случае если Турчак займет пост губернатора, то могут произойти небольшие изменения и в Администрации президента.
Источники охарактеризовали 48-летнего Андрея Турчака как влиятельного политика с хорошими связями и как жесткого и эффективного менеджера.
Кто такой Андрей Турчак
Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинграде. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности "экономист-менеджер". С 1991-го работал детским тренером по дзюдо. С 1996 года занимал руководящие позиции в холдинговой компании "Ленинец". В 2005-м вступил в партию "Единая Россия", а в 2007-м был избран депутатом Псковского областного Собрания.
С 2009 по 2017 год занимал должность губернатора Псковской области. Затем стал секретарем генсовета ЕР и получил кресло сенатора. В 2018 и 2024 годах провел партию через президентские выборы, а в 2021-м – через выборы в Госдуму. В 2022 году возглавил рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО.
07:55:28 04-06-2024
Сын Андрей Турчак с 16 летнего возраста — с 1991 по 1995 год — тренер-преподаватель по дзюдо муниципальной ДЮСШ олимпийского резерва «Космонавт». Начиная с 20-летнего возраста, работал в отцовской холдинговой компании и её дочерних компаниях. С 2017 года — заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии...
Талантливый ленинградский дзюдоист ?
13:32:01 04-06-2024
Гость (07:55:28 04-06-2024) Сын Андрей Турчак с 16 летнего возраста — с 1991 по 1995 год... Одни таланты кругом. Один другого талантливее.
10:38:19 04-06-2024
Не все видимо ещё поделили в Горном Алтае ,а он лакомый кусочек ,вот и будет делить дальше .
11:05:19 04-06-2024
вероятно такая сильная фигура понадобилась чтобы попытаться обьеденить регионы, с предыдущим начальником не прокатило!
13:31:26 04-06-2024
"в холдинговой компании "Ленинец". А показалось "ЛениВец".
15:14:40 04-06-2024
приграничные регионы должны быть с сильными и жесткими руководителями.