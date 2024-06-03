Глава Республики Алтай может уйти в отставку в ближайшие дни
Впервые главой Алтая Олег Хорохордин стал в 2019 году, то есть к концу подходит его первый срок
03 июня 2024, 12:24, ИА Амител
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
"Впервые главой Алтая он стал в 2019 году, то есть к концу подходит его первый срок, плановые выборы должны состояться в регионе в сентябре", – отмечает издание.
В материале напоминают, что Хорохордин еще не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на пост губернатора.
Стоит отметить, что в администрации главы Алтая опровергли слухи о возможной отставке Хорохордина.
"Глава Республики Алтай продолжает работать. Сегодня у него прошла встреча с руководителем регионального филиала фонда "Защитники Отечества", – сказал пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.
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