Глава Республики Алтай может уйти в отставку в ближайшие дни

Впервые главой Алтая Олег Хорохордин стал в 2019 году, то есть к концу подходит его первый срок

03 июня 2024, 12:24, ИА Амител

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин / Фото: altai-republic.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

"Впервые главой Алтая он стал в 2019 году, то есть к концу подходит его первый срок, плановые выборы должны состояться в регионе в сентябре", – отмечает издание.

В материале напоминают, что Хорохордин еще не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на пост губернатора.

Стоит отметить, что в администрации главы Алтая опровергли слухи о возможной отставке Хорохордина.