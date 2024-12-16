СМИ: Асад переправил тонны долларов и евро в Москву

По оценкам FT, сумма вывезенных средств составляет 250 млн долларов

16 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Башар Асад / Фото: Валерий Шарифулин / POOL / ТАСС

Центробанк Сирии в 2018-2019 годах, пока у власти находился президент Башар Асад, отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличных в Москву. Как сообщает "Газета.ru", об этом стало известно изданию Financial Times из конфиденциальных документов.

Отмечается, что на тот момент в Сирии наблюдался дефицит иностранной валюты. По словам источника, знакомого со статистикой ЦБ страны, в 2018-2019 годах внутренние резервы государства были "почти нулевыми".

FT утверждает, что правительство Асада перенаправило в московский аэропорт Внуково сумму, эквивалентную 250 млн долларов наличными. Общий вес груза – купюры номиналом 100 долларов и 500 евро – составил порядка двух тонн.

Напомним, что 8 декабря Асад решил покинуть пост президента Сирии и улетел из страны. Выяснилось, что Россия предоставила политику убежище. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин.