СМИ: Асад переправил тонны долларов и евро в Москву
По оценкам FT, сумма вывезенных средств составляет 250 млн долларов
16 декабря 2024, 13:00, ИА Амител
Центробанк Сирии в 2018-2019 годах, пока у власти находился президент Башар Асад, отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличных в Москву. Как сообщает "Газета.ru", об этом стало известно изданию Financial Times из конфиденциальных документов.
Отмечается, что на тот момент в Сирии наблюдался дефицит иностранной валюты. По словам источника, знакомого со статистикой ЦБ страны, в 2018-2019 годах внутренние резервы государства были "почти нулевыми".
FT утверждает, что правительство Асада перенаправило в московский аэропорт Внуково сумму, эквивалентную 250 млн долларов наличными. Общий вес груза – купюры номиналом 100 долларов и 500 евро – составил порядка двух тонн.
Напомним, что 8 декабря Асад решил покинуть пост президента Сирии и улетел из страны. Выяснилось, что Россия предоставила политику убежище. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин.
13:22:54 16-12-2024
А как же золотой унитаз? Мы так к этому привыкли)))
13:31:35 16-12-2024
"...в 2018-2019 годах...". За уши тянут "новости", западные СМИ наперебой очерняют Асада. Может быть он вооружение покупал? Или он должен был через западные банки платежку отправить с описанием предмета покупки?
14:17:16 16-12-2024
Фейк! Даже дипломированный офтальмолог в наше время понимает, что он без жуткого дисконта не сможет легализовать 2,5 тонны наличных долларов! Зачем ему нарушать законодательство других стран, имея в своём сирийском Госбанке кучу грамотных спецов в экономике? В наше время гораздо выгоднее иметь деньги на электронных счетах, в тех же биткоинах хотя бы, на которые можно покупать любую капитальную собственность, да и обналичка битков весьма проста и относительно дёшева!
15:00:39 16-12-2024
Гость (14:17:16 16-12-2024) Фейк! Даже дипломированный офтальмолог в наше время понимает...
Если Вы такой умный объясните нам почему Улюкаев брал взятку наликом, а не битками?
15:21:36 16-12-2024
Гость (15:00:39 16-12-2024) Если Вы такой умный объясните нам почему Улюкаев брал вз... Да потому, что Улюкаев брал ВЗЯТКу, а Асад использует свою собственность! Как угодно он может её применить и никто в стране куда он вылетел не будет этому препятствовать!
16:56:34 16-12-2024
надо было в Барнаул
08:27:40 17-12-2024
А тонны каптагона, который производила его семья в Сирии, он вывез?
09:42:25 17-12-2024
значти был ввоз большого числа доллара, значит курс должен упасть, он же отталкивается на дифиците этой грязной бумажки?! Вот, ввезли бумажки...где резкое падение?