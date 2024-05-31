СМИ: Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием
Но лишь у границ Харьковской области
31 мая 2024, 12:14, ИА Амител
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Президент США Джо Байден втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на американское издание Politico.
Собеседник издания рассказал, что Байден недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина сможет использовать американское оружие для ведения ответного огня в Харькове.
"Чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по украинским целям или готовятся нанести удар", – пояснил источник.
При этом позиция США относительно ударов далеко вглубь РФ не претерпела изменений – на такие действия сохраняется негласный запрет.
12:23:34 31-05-2024
со ссылкой на американское издание Politico --- а им Байден по секрету рассказал. Плевали на его разрешения на Украине, он им ничего не сделает, от них зависит останется ли он властителем мира или будет отбывать тюремное заключение
12:53:15 31-05-2024
50 новостей за день про то что они разрешили.. Кричат нам в лицо, эй вы, мы разрешили, что будете делать теперь? Давайте уже свой ядерный батон куда-нибудь запускайте. Время уходит, США нужна мировая война. Срочно! Чем ближе к выборам тем больше жести ожидается. Либо мировая будет либо в США гражданская, вот что сейчас решается
09:30:46 01-06-2024
ВВП (12:53:15 31-05-2024) 50 новостей за день про то что они разрешили.. Кричат нам в ... лучше бы, гражданская, конечно. Африканские братья всех стран, объединяйтесь!
15:11:37 31-05-2024
Ничего не тайно. На заглавной странице CNN материал на эту тему вчера был.