СМИ: Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием

Но лишь у границ Харьковской области

31 мая 2024, 12:14, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на американское издание Politico.

Собеседник издания рассказал, что Байден недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина сможет использовать американское оружие для ведения ответного огня в Харькове.

"Чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по украинским целям или готовятся нанести удар", – пояснил источник.

При этом позиция США относительно ударов далеко вглубь РФ не претерпела изменений – на такие действия сохраняется негласный запрет.