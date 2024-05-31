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СМИ: Байден тайно разрешил Украине атаковать Россию американским оружием

Но лишь у границ Харьковской области

31 мая 2024, 12:14, ИА Амител

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov
Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на американское издание Politico.

Собеседник издания рассказал, что Байден недавно дал указание своей команде убедиться, что Украина сможет использовать американское оружие для ведения ответного огня в Харькове.

"Чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары по украинским целям или готовятся нанести удар", – пояснил источник.

При этом позиция США относительно ударов далеко вглубь РФ не претерпела изменений – на такие действия сохраняется негласный запрет.

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

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СВО США Россия украина оружие

Комментарии 4

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Гость

12:23:34 31-05-2024

со ссылкой на американское издание Politico --- а им Байден по секрету рассказал. Плевали на его разрешения на Украине, он им ничего не сделает, от них зависит останется ли он властителем мира или будет отбывать тюремное заключение

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ВВП

12:53:15 31-05-2024

50 новостей за день про то что они разрешили.. Кричат нам в лицо, эй вы, мы разрешили, что будете делать теперь? Давайте уже свой ядерный батон куда-​нибудь запускайте. Время уходит, США нужна мировая война. Срочно! Чем ближе к выборам тем больше жести ожидается. Либо мировая будет либо в США гражданская, вот что сейчас решается

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Гость

09:30:46 01-06-2024

ВВП (12:53:15 31-05-2024) 50 новостей за день про то что они разрешили.. Кричат нам в ... лучше бы, гражданская, конечно. Африканские братья всех стран, объединяйтесь!

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Гость

15:11:37 31-05-2024

Ничего не тайно. На заглавной странице CNN материал на эту тему вчера был.

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