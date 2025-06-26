СМИ: Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге
Актер поступил в медицинское учреждение утром 26 июня
26 июня 2025, 18:59, ИА Амител
Михаил Боярский / Кадр из видео "Сладкий сон"
Актера Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Shot, он находится в отделении сосудистой кардиологии.
По информации канала, он поступил в медицинское учреждение утром 26 июня. Предварительно, это необходимо для планового обследования.
Ранее сообщалось, что Боярский сломал ребро и ушиб несколько грудных позвонков после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл в театре Ленсовета. Его госпитализировали с травмами и ушибами.
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