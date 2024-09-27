Взрыв из-за самогонного аппарата произошел в омской многоэтажке

Пострадал один человек

27 сентября 2024, 14:20, ИА Амител

Последствия взрыва в квартире / Фото: прокуратура Омской области

Самогонный аппарат взорвался в омской многоэтажке. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 61-летний мужчина пытался разобраться с последствиями взрыва самостоятельно, но получил ожоги и попал в больницу.

Людей, которых эвакуировали из квартир, вернули обратно. Больше никто не пострадал.

Дому обрушение не грозит.