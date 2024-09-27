Взрыв из-за самогонного аппарата произошел в омской многоэтажке
Пострадал один человек
27 сентября 2024, 14:20, ИА Амител
Последствия взрыва в квартире / Фото: прокуратура Омской области
Самогонный аппарат взорвался в омской многоэтажке. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, 61-летний мужчина пытался разобраться с последствиями взрыва самостоятельно, но получил ожоги и попал в больницу.
Людей, которых эвакуировали из квартир, вернули обратно. Больше никто не пострадал.
Дому обрушение не грозит.
14:27:58 27-09-2024
Самогоноварение приравнять к терроризму!
15:49:13 27-09-2024
Не стоит пробовать результаты в процессе, и охлаждение необходимо включать сразу же, а не ждать, пока нагреется.
17:05:51 27-09-2024
Гость (15:49:13 27-09-2024) Не стоит пробовать результаты в процессе, и охлаждение необх... поэтому подключают к крану?
чтобы охлождало
17:57:13 27-09-2024
Гость (15:49:13 27-09-2024) Не стоит пробовать результаты в процессе, и охлаждение необх... Это вам в предыдущую новость...
12:25:25 28-09-2024
почему "из-за"? Взрыв самогонного аппарата произошёл.