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Взрыв из-за самогонного аппарата произошел в омской многоэтажке

Пострадал один человек

27 сентября 2024, 14:20, ИА Амител

Последствия взрыва в квартире / Фото: прокуратура Омской области
Последствия взрыва в квартире / Фото: прокуратура Омской области

Самогонный аппарат взорвался в омской многоэтажке. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 61-летний мужчина пытался разобраться с последствиями взрыва самостоятельно, но получил ожоги и попал в больницу.

Людей, которых эвакуировали из квартир, вернули обратно. Больше никто не пострадал.

Дому обрушение не грозит.

омская область Взрыв

Комментарии 5

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Гость

14:27:58 27-09-2024

Самогоноварение приравнять к терроризму!

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Гость

15:49:13 27-09-2024

Не стоит пробовать результаты в процессе, и охлаждение необходимо включать сразу же, а не ждать, пока нагреется.

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Дима

17:05:51 27-09-2024

Гость (15:49:13 27-09-2024) Не стоит пробовать результаты в процессе, и охлаждение необх... поэтому подключают к крану?
чтобы охлождало

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Гость

17:57:13 27-09-2024

Гость (15:49:13 27-09-2024) Не стоит пробовать результаты в процессе, и охлаждение необх... Это вам в предыдущую новость...

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гость

12:25:25 28-09-2024

почему "из-за"? Взрыв самогонного аппарата произошёл.

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