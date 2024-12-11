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СМИ: "Двойника" Пригожина задержали по подозрению в подготовке мятежа в Румынии

В его группе было еще 20 вооруженных человек

11 декабря 2024, 15:49, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com / Jay Rembert
Патроны / Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Бывшего члена французского Иностранного легиона Горациу Потра арестовали в Румынии по подозрению в подготовке мятежа. Как сообщает ura.ru со ссылкой на Financial Times, мужчина похож на покойного основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По информации издания, в группу Потра входили 20 человек и все были вооружены. Они планировали направиться в Бухарест, когда их задержали. Власти обыскали дом и машину бывшего военного – там обнаружили 2 млн евро, оружие, мачете, мечи и дрон.

"Чисто выбритый военизированный боевик, который имеет поразительное сходство с Пригожиным", – пишет FT.

Кандидат в президенты Кэлин Джорджеску заявил, что знает "двойника" Пригожина, однако не близок с ним. По информации издания, мужчину видели на лошадиной ферме в компании нескольких человек, которых позже арестовали за ношение оружия и планирование беспорядков в столице Румынии.

Происшествия

Комментарии 4

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Musik

15:52:24 11-12-2024

"мачете, мечи и дрон".
Евгений Викторович, как же так...

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Кхм...

16:00:11 11-12-2024

...обнаружили 2 млн евро, оружие, мачете, мечи и дрон...

Ну, какая страна, такой и переворот, чо...

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Musik

16:04:24 11-12-2024

Кхм... (16:00:11 11-12-2024) ...обнаружили 2 млн евро, оружие, мачете, мечи и дрон...... они планировали Бухарест.
получился просто арест.
им просто надо где-то добыть бух.

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Гость

21:30:52 11-12-2024

лазерные мечи?

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