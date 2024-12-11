СМИ: "Двойника" Пригожина задержали по подозрению в подготовке мятежа в Румынии

В его группе было еще 20 вооруженных человек

11 декабря 2024, 15:49, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Бывшего члена французского Иностранного легиона Горациу Потра арестовали в Румынии по подозрению в подготовке мятежа. Как сообщает ura.ru со ссылкой на Financial Times, мужчина похож на покойного основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По информации издания, в группу Потра входили 20 человек и все были вооружены. Они планировали направиться в Бухарест, когда их задержали. Власти обыскали дом и машину бывшего военного – там обнаружили 2 млн евро, оружие, мачете, мечи и дрон.

"Чисто выбритый военизированный боевик, который имеет поразительное сходство с Пригожиным", – пишет FT.

Кандидат в президенты Кэлин Джорджеску заявил, что знает "двойника" Пригожина, однако не близок с ним. По информации издания, мужчину видели на лошадиной ферме в компании нескольких человек, которых позже арестовали за ношение оружия и планирование беспорядков в столице Румынии.