Вбросы и зачистки. Голосование в Молдове превратилось в политическую драму

Эксперты не исключают, что борьба в Кишиневе закончится переворотом

22 октября 2024, 07:45, ИА Амител

Флаг Молдовы / Фото: unsplash.com / Sasha Pleshco

Глубокий раскол в обществе, административное давление, организационные манипуляции и противоречивые перспективы – таковы первые результаты состоявшегося голосования в Молдавии. Граждане этой республики, как известно, 20 октября выбирали президента (предстоит второй тур) и голосовали на референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз.

Для России эти выборы важны влиянием на судьбу Приднестровской Республики (ПМР) и Гагаузии, а также поддержанием престижа на международной арене (при том, что Молдавия формально продолжает состоять в СНГ). Однако попытки Москвы повлиять на политические процессы в стране активными назвать трудно.

"Позор, а не катастрофа"

Референдум по закреплению в молдавской конституции курса на евроинтеграцию (по факту поглощения Румынией) продемонстрировал общественную поляризацию – соотношение голосов примерно 50 на 50. Причем в Приднестровье и Гагаузии явное большинство граждан высказались против вхождения в Евросоюз (в ПМР – более 60%, в Гагаузии – около 95%) и отдали свои голоса главному сопернику действующего президента Майи Санду.

Любопытно, что в ходе подсчета голосов поначалу количество противников интеграции с ЕС значительно превышало число желающих войти в Европу. Однако в дальнейшем разрыв стал сокращаться. Политолог Александр Носович в ночь на 21 октября так оценил показатели в своем телеграм-канале:

"Сейчас молдавской власти нужно к утру срочно накидать бюллетеней за евроинтеграцию на зарубежных участках, чтобы на референдуме было хотя бы 50 на 50. Тогда будет просто позор, а не абсолютная катастрофа. Если сохранятся актуальные цифры, то да – катастрофа".

Наблюдатели уже отметили манипулирование Центризбиркома с географией голосования, поскольку значительная часть избирателей проживает за пределами республики. Так, в России вместо обещанных пяти участков было открыто всего два, время голосования на которых пришлось продлить. Это крайне важный момент, поскольку в РФ проживает около полумиллиона молдавских граждан из общей численности 2,6 млн (оценка 2022 года без учета жителей ПМР).

По словам политического аналитика, бывшего сотрудника МГБ Приднестровья Дмитрия Соина, Молдавия все же проголосовала против евроинтеграции.

"Это видно по электоральной карте республики, где и каким образом голосовали территории, а также по данным избиркома. Когда стало ясно, что референдум провалился – было решено задействовать зарубежные округа. Учитывая разницу во времени, можно проследить, как в Европе, Америке накручивались голоса, спокойно и невозмутимо", – рассказал он amic.ru.

Накрутка голосов за рубежом, считает Соин, стала причиной переноса выхода Майи Санду к журналистам – она ожидала, сумеют ли ее сторонники "набросить" нужное количество голосов для того, чтобы переломить неприятный для нее сценарий.

"Реально за интеграцию с Евросоюзом высказалось чуть более 40% жителей Молдавии, остальные проценты притянуты за уши действующей властью", – сообщил Дмитрий Соин.

Москва бессильно наблюдала

Вместо брифинга молдавский президент сделала заявление, в котором сообщила о готовившемся "беспрецедентном мошенничестве" в ходе голосования.

По ее словам, "криминальная группировка намеревалась купить 300 тысяч голосов" с целью "скомпрометировать демократию".

"Их цель – посеять страх и панику в обществе", – заявила президент Молдавии.

Следует напомнить, что незадолго до голосования она призвала сограждан поддержать курс на вхождение в ЕС.

В этом коротком и тревожном заявлении содержался явный намек на пресловутое "российское вмешательство". И пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заметил , что Санду следует чем-то подкрепить свои слова:

"Это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности", – заявил он.

В целом же Москва вела себя по отношению к драматическим событиям в Молдавии довольно пассивно, уверен политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Трухачев.

"Есть ощущение отсутствия российского фактора. Но пока Россия не контролирует Одессу – она не сможет действенно на что-то в Молдавии влиять. Только издалека по информационной линии. Кроме того, слабостью России является идейная сторона. В отличие от ЕС, у которого эта идея есть, пусть и несколько извращенная", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Дмитрий Соин считает, что результаты референдума показали, что глубинный молдавский народ высказался за независимость и нейтральный статус республики.

"Не хотят молдаване идти под зонтик НАТО, под крыло ЕС, переживающий сегодня жесточайший кризис", – делает вывод политический аналитик.

Тем не менее положение о евроинтеграции может быть внесено в конституцию Молдавии, считает Вадим Трухачев:

"Власти страны вполне могут пойти на это, у них сохраняется конституционное большинство в парламенте. Административный ресурс тоже на их стороне".

Дмитрий Соин также считает, что курс на дальнейшее сближение с ЕС вполне может быть записан в основной закон Молдавии:

"У меня мало сомнений, что именно это власти попытаются сделать. Но все будет зависеть от сопротивления активной части молдавского народа".

Между тем Майя Санду (у которой, помимо молдавского, имеется еще и румынский паспорт) является главным кандидатом на президентских выборах. В предвыборный период ее команда максимально зачистила политическую "поляну": было возбуждено уголовное дело против бывшего президента Игоря Додона, ставшее поводом для выдвижения Партией социалистов более слабого кандидата – бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло (у которого, пишут молдавские СМИ, как и Санду, имеется гражданство Румынии).

Грядет бунт силовиков?

Стоит отметить, что Александр Стояногло отказался голосовать на референдуме.

"Я не взял бюллетень для голосования на референдуме. Я не против европейской интеграции, но сделал это в знак протеста против действия нынешней власти", – заявил он на избирательном участке в Кишиневе.

Дмитрий Соин замечает, что наличие двойного, тройного гражданства давно является частью молдавской общественно-политической культуры:

"Не стоит так уж драматизировать это обстоятельство. Республика маленькая, люди стремятся куда-то ездить – на отдых, работу и так далее. Поэтому у многих, наряду с молдавским, имеются российский, румынский, болгарский, греческий паспорт и так далее. Это часть жизни многих среднестатистических молдаван, поэтому воспринимается спокойно, не так, как в России".

Имевший большие политические амбиции председатель оппозиционного блока "Победа" (после запрета партии "Шор") олигарх Илан Шор попал в стране под уголовное преследование и уехал в Россию.

Другой подававший надежды политик, бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый поначалу придерживался пророссийской линии (поскольку с 2000-х активно вел бизнес в России), но не смог умерить свои аппетиты и стал фигурантом уголовного дела – следственные органы РФ обвиняют его в незаконном выводе из страны более 700 млрд рублей через молдавский банк. После этого он стал резким критиком Кремля и все чаще поддерживал Санду.

Часть оппозиционно настроенных молдаван связывала свои надежды с харизматичным лидером Гагаузии Евгенией Гуцул, известной своими симпатиями к России. Более того, в 2024 году она дважды приезжала в Москву, после чего наблюдатели не исключали выдвижения ее кандидатуры на пост президента. Однако этого не случилось.

Вадим Трухачев предположил, что в Москве стали опасаться возможного силового воздействия на Гагаузию со стороны Румынии:

"Именно Румынии, а не Молдавии. Поэтому решили лишний раз не давать ей повод этого делать в условиях, когда прийти Гагаузии на помощь Россия все равно не сможет".

Дмитрий Соин убежден, что дальнейшие события в Молдавии трудно предсказать, поскольку команда Майи Санду получила карт-бланш от Запада на любые противоправные действия – превышение полномочий, злоупотребление властью и так далее: