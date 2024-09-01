Умер американский рэпер Fatman Scoop

Ему стало плохо во время выступления

01 сентября 2024, 11:10, ИА Амител

Fatman Scoop / Кадр из видео

Рэп-исполнитель Айзек Фримен, известный под псевдонимом Fatman Scoop, ушел из жизни в возрасте 53 лет, сообщил телеканал Fox News в субботу.

В пятницу во время концерта в Хэмдене, штат Коннектикут, ему стало плохо на сцене, после чего певца госпитализировали.

Пик популярности Fatman Scoop пришелся на первое десятилетие XXI века. В те годы он трижды становился лауреатом премии "Грэмми", а его композиция Be Faithful возглавила музыкальные чарты в 2003 году. Он сотрудничал с такими знаменитостями, как Мэрайя Кэри, Lil Jon, Уитни Хьюстон и Skrillex.