Умер американский рэпер Fatman Scoop
Ему стало плохо во время выступления
01 сентября 2024, 11:10, ИА Амител
Fatman Scoop / Кадр из видео
Рэп-исполнитель Айзек Фримен, известный под псевдонимом Fatman Scoop, ушел из жизни в возрасте 53 лет, сообщил телеканал Fox News в субботу.
В пятницу во время концерта в Хэмдене, штат Коннектикут, ему стало плохо на сцене, после чего певца госпитализировали.
Пик популярности Fatman Scoop пришелся на первое десятилетие XXI века. В те годы он трижды становился лауреатом премии "Грэмми", а его композиция Be Faithful возглавила музыкальные чарты в 2003 году. Он сотрудничал с такими знаменитостями, как Мэрайя Кэри, Lil Jon, Уитни Хьюстон и Skrillex.
12:13:59 01-09-2024
Наверное спутником не привился
16:45:19 01-09-2024
Кто такой? Чем знаменит?
23:46:40 01-09-2024
Какая важная новость. Этих бормотал - хоть задним ликом жуй.