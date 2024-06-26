СМИ: главой правительства Республики Алтай может стать депутат Госдумы Макиев

Об этом утверждают источники в "Единой России"

26 июня 2024, 19:12, ИА Амител

Зураб Макиев / Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Депутат Госдумы от "Единой России" Зураб Макиев может перейти на работу в правительство Республики Алтай. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника в партии, политику могут доверить пост главы местного кабмина.

Макиев представляет в Госдуме Северную Осетию и ДНР, а также занимает пост зампреда комитета по малому и среднему предпринимательству. С 2000 по 2004 год работал в управлении по Северной Осетии аппарата полпреда в ЮФО, затем два года был замдиректора Научного центра правовой информации Минюста. После он продолжил работать на разных должностях в самом ведомстве. С 2009 по 2012 год работал в секретариате на тот момент первого вице-премьера Игоря Шувалова. С 2012-го и до перехода в Госдуму в 2014-м – первым зампредом правительства Северной Осетии.

Напомним, что ранее в Республику Алтай из Госдумы перешел другой депутат – Александр Прокопьев. Он получил пост заместителя правительства Республики Алтай и министра экономического развития региона.