СМИ: главой правительства Республики Алтай может стать депутат Госдумы Макиев
Об этом утверждают источники в "Единой России"
26 июня 2024, 19:12, ИА Амител
Депутат Госдумы от "Единой России" Зураб Макиев может перейти на работу в правительство Республики Алтай. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника в партии, политику могут доверить пост главы местного кабмина.
Макиев представляет в Госдуме Северную Осетию и ДНР, а также занимает пост зампреда комитета по малому и среднему предпринимательству. С 2000 по 2004 год работал в управлении по Северной Осетии аппарата полпреда в ЮФО, затем два года был замдиректора Научного центра правовой информации Минюста. После он продолжил работать на разных должностях в самом ведомстве. С 2009 по 2012 год работал в секретариате на тот момент первого вице-премьера Игоря Шувалова. С 2012-го и до перехода в Госдуму в 2014-м – первым зампредом правительства Северной Осетии.
Напомним, что ранее в Республику Алтай из Госдумы перешел другой депутат – Александр Прокопьев. Он получил пост заместителя правительства Республики Алтай и министра экономического развития региона.
19:21:42 26-06-2024
А он каким боком к народам РА?
20:12:34 26-06-2024
Походу Москва к себе Алтай присоединяет. А нашу губерню кинули.
20:13:54 26-06-2024
Да куда вы все бежите вперёд паровоза, избраться ещё нужно на должность главы РА. Сидите вон, как Зюганов на попе ровно, тоже героя РФ получите )
22:52:22 26-06-2024
Гость (20:13:54 26-06-2024) Да куда вы все бежите вперёд паровоза, избраться ещё нужно н... Что такое избраться ?
10:45:18 27-06-2024
Население Республики Алтай чуть больше 210 тыс.чел.Как один из районов Барнаула. И на такое количество населения будут глава и ещё премьер -министр? Не очень рационально.
23:50:35 27-06-2024
А что там местных нету да