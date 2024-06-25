Депутат Госдумы от Алтайского края Прокопьев назначен замглавы Республики Алтай
В связи с новым постом Прокопьев сложит полномочия депутата
25 июня 2024, 11:49, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев получил пост заместителя правительства Республики Алтай и министра экономического развития региона. О кадровых перестановках объявил врио главы республики Андрей Турчак, сообщает пресс-служба исполнительного органа.
В правительстве Прокопьев будет координировать работу Минэкономразвития, Минтуризма, Минсельхоза, Минприроды, Комитета ветеринарии и Комитета по охране объектов животного мира. На заседании правительства Турчак оценил Прокопьева "как грамотного и эффективного управленца".
Вместе с Прокопьевым обязанности первого вице-премьера будет выполнять зампредседателя правительства Антон Черников, который ранее возглавлял Министерство регионального развития.
В связи с новым постом Александр Прокопьев сложит полномочия депутата Госдумы РФ. Таким образом, Бийский одномандатный округ № 41, интересы которого Прокопьев представлял в Госдуме, останется без своего депутата. Полномочия нынешнего созыва Госдумы заканчиваются только в 2026 году, а значит, парламент должен провести дополнительные выборы. По закону они должны пройти в сентябре 2025 года.
Александру Прокопьеву 37 лет. Окончил Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова, программу Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС и обучение по программе SKOLKOVO Executive MBA. Был депутатом Госдумы трех созывов, с декабря 2011 года. Дважды представлял Бийский одномандатный округ № 41. Работал в комитетах по охране здоровья, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, в этом созыве – по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
12:12:50 25-06-2024
а на Банкфаксе комменты под этой новостью закрыли. уууу, так не интересно))))
16:02:31 25-06-2024
гость (12:12:50 25-06-2024) а на Банкфаксе комменты под этой новостью закрыли. уууу, так... Здесь почему-то никто не хочет комментировать)))
16:26:46 25-06-2024
гость (12:12:50 25-06-2024) а на Банкфаксе комменты под этой новостью закрыли. уууу, так... Расскажите нам, что там было.
20:13:12 25-06-2024
Александр настолько уверен, что Турчак победит на ОБЩЕНАРОДНЫХ выборах, что досрочно готов отказаться от депутатства😅
23:16:09 25-06-2024
Врач по образованию.
Почему ни одного рабочего дня с дипломом по специальности?
Что ж, нашли лакомый кусок земли Р. Алтай. Давай там развернемся, так?
Посмотрим на господина как он начнёт работать, в руки которого столько ведомств вложили.
Посмотрим.