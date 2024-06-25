Депутат Госдумы от Алтайского края Прокопьев назначен замглавы Республики Алтай

В связи с новым постом Прокопьев сложит полномочия депутата

25 июня 2024, 11:49, ИА Амител

Александр Прокопьев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев получил пост заместителя правительства Республики Алтай и министра экономического развития региона. О кадровых перестановках объявил врио главы республики Андрей Турчак, сообщает пресс-служба исполнительного органа.

В правительстве Прокопьев будет координировать работу Минэкономразвития, Минтуризма, Минсельхоза, Минприроды, Комитета ветеринарии и Комитета по охране объектов животного мира. На заседании правительства Турчак оценил Прокопьева "как грамотного и эффективного управленца".

Вместе с Прокопьевым обязанности первого вице-премьера будет выполнять зампредседателя правительства Антон Черников, который ранее возглавлял Министерство регионального развития.

В связи с новым постом Александр Прокопьев сложит полномочия депутата Госдумы РФ. Таким образом, Бийский одномандатный округ № 41, интересы которого Прокопьев представлял в Госдуме, останется без своего депутата. Полномочия нынешнего созыва Госдумы заканчиваются только в 2026 году, а значит, парламент должен провести дополнительные выборы. По закону они должны пройти в сентябре 2025 года.

Александру Прокопьеву 37 лет. Окончил Московскую медицинскую академию имени И. М. Сеченова, программу Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС и обучение по программе SKOLKOVO Executive MBA. Был депутатом Госдумы трех созывов, с декабря 2011 года. Дважды представлял Бийский одномандатный округ № 41. Работал в комитетах по охране здоровья, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, в этом созыве – по туризму и развитию туристической инфраструктуры.