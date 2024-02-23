СМИ: испанские спецслужбы считают, что к смерти Кузьминова причастны два человека
Убийство перебежчика расследуется Гражданской гвардией Испании в "условиях строгой секретности"
23 февраля 2024, 20:55, ИА Амител
Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек. Об этом сообщает газета Pais.
Издание со ссылкой на источники пишет, что убийство перебежчика расследуется Гражданской гвардией Испании в "условиях строгой секретности". Сейчас предполагается, что "убийцами были двое стрелков".
Напомним, что Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины. Кирьянов был родом из Барнаула.
Накануне СМИ сообщили, что Кузьминова обнаружили мертвым на пандусе гаража в городе Вильяхойоса в Аликанте.
21:34:02 23-02-2024
Петров и Башаров?
08:07:14 24-02-2024
Гость (21:34:02 23-02-2024) Петров и Башаров? ... Марат и Башаров,
12:43:57 25-02-2024
Гость (08:07:14 24-02-2024) Марат и Башаров, ... Это один разный человек?
21:46:12 23-02-2024
Если в Испании предупреждают приезжих туристов о том, что к Вам могут подьехать на скутере улыбчивые мальчуганы и выхватить сумочку из рук, то почему нельзя стрельнуть ~предателя~ героя. Тем паче, расследуется всё в условиях строжайшей секретности, по указке где-нибудь из Америки.
22:06:37 23-02-2024
Петров и Баширов
09:22:30 24-02-2024
дон (22:06:37 23-02-2024) Петров и Баширов... +100500