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СМИ: испанские спецслужбы считают, что к смерти Кузьминова причастны два человека

Убийство перебежчика расследуется Гражданской гвардией Испании в "условиях строгой секретности"

23 февраля 2024, 20:55, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com

Испанские спецслужбы предполагают, что к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова причастны двое человек. Об этом сообщает газета Pais.

Издание со ссылкой на источники пишет, что убийство перебежчика расследуется Гражданской гвардией Испании в "условиях строгой секретности". Сейчас предполагается, что "убийцами были двое стрелков".

Напомним, что Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины. Кирьянов был родом из Барнаула.

Накануне СМИ сообщили, что Кузьминова обнаружили мертвым на пандусе гаража в городе Вильяхойоса в Аликанте.

Происшествия Политика

Комментарии 6

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Гость

21:34:02 23-02-2024

Петров и Башаров?

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Гость

08:07:14 24-02-2024

Гость (21:34:02 23-02-2024) Петров и Башаров? ... Марат и Башаров,

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Гость

12:43:57 25-02-2024

Гость (08:07:14 24-02-2024) Марат и Башаров, ... Это один разный человек?

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Гость

21:46:12 23-02-2024

Если в Испании предупреждают приезжих туристов о том, что к Вам могут подьехать на скутере улыбчивые мальчуганы и выхватить сумочку из рук, то почему нельзя стрельнуть ~предателя~ героя. Тем паче, расследуется всё в условиях строжайшей секретности, по указке где-нибудь из Америки.

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дон

22:06:37 23-02-2024

Петров и Баширов

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Гость

09:22:30 24-02-2024

дон (22:06:37 23-02-2024) Петров и Баширов... +100500

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