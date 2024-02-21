СМИ: перебежчик Кузьминов прожил в Вильяхойосе, где его убили, всего несколько дней

Никто из местных жителей не знал мужчину

21 февраля 2024, 20:12, ИА Амител

Максим Кузьминов / Фото: телеграм-канал Baza

Пилот-перебежчик Максим Кузьминов, убитый в испанском муниципалитете Вильяхойоса, прибыл туда буквально за несколько дней до своей смерти. Как сообщает El Mundo, никто из местных жителей не знал убитого.

Издание также отмечает, что пока не ясно, жил ли перебежчик в квартале, где его застрелили. При этом на обнаруженных у погибшего документах нашли его отпечатки пальцев.

Напомним, что Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.

Накануне СМИ сообщили, что Кузьминова обнаружили мертвым на пандусе гаража в городе Вильяхойоса в Аликанте.