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СМИ: перебежчик Кузьминов прожил в Вильяхойосе, где его убили, всего несколько дней

Никто из местных жителей не знал мужчину

21 февраля 2024, 20:12, ИА Амител

Максим Кузьминов / Фото: телеграм-канал Baza
Максим Кузьминов / Фото: телеграм-канал Baza

Пилот-перебежчик Максим Кузьминов, убитый в испанском муниципалитете Вильяхойоса, прибыл туда буквально за несколько дней до своей смерти. Как сообщает El Mundo, никто из местных жителей не знал убитого.

Издание также отмечает, что пока не ясно, жил ли перебежчик в квартале, где его застрелили. При этом на обнаруженных у погибшего документах нашли его отпечатки пальцев.

Напомним, что Кузьминов угнал на Украину вертолет, на борту которого были бортмеханик Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были в курсе его плана. После приземления оба попытались убежать в сторону границы РФ, но были убиты бойцами Вооруженных сил Украины.

Кирьянов был родом из Барнаула. Его похоронили 26 сентября в поселке Гоньба. На церемонии прощания стало известно, что его посмертно наградили орденом Мужества.

Накануне СМИ сообщили, что Кузьминова обнаружили мертвым на пандусе гаража в городе Вильяхойоса в Аликанте.

Происшествия

Комментарии 8

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Сибиряк.

20:36:42 21-02-2024

Сдох, гнида и это справедливо.

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Гость

21:12:34 21-02-2024

Собаке-собачья смерть

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🤣

22:59:11 21-02-2024

Гость (21:12:34 21-02-2024) Собаке-собачья смерть... А нехрен по испаниям шариться.

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Гость

21:18:58 21-02-2024

Это не специально обученые люди, точно. Не "новичок" и не "полоний". И даже не Мутка с мельдонием.

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Гость

22:17:17 21-02-2024

Легенда не плохая

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Гость

06:59:02 22-02-2024

Если это действительно он, то браво, аплодирую стоя. Такие жить не должны.

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Гость

21:47:59 23-02-2024

Панин сосед где-то.

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Гость

21:49:20 23-02-2024

На фото его белый Солярис, который на премию купил. 2017 года, кондиционер.

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