СМИ: Израильские военные арестовали одного из основателей ХАМАС

Мужчину подозревают в "определенных действиях" от имени палестинской организации

20 октября 2023, 16:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Военнослужащие Армии обороны Израиля арестовали одного из создателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил американский CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля.

По информации Шабак, Юсефа удалось арестовать в ходе рейдов 19 октября. Вместе с ним задержаны 59 палестинцев. Мужчину подозревают в определенных действиях от имени палестинской организации. Сколько основатель движения может быть в заключении, неизвестно.

Напомним, что вторжение ХАМАС в Израиль началось 7 октября и с тех пор обстрелы не утихают ни на день. Под бомбежками находятся и бывшие жители России, в том числе Алтайского края, которые решили переехать в Израиль или Палестину. Amic.ru поговорил с одной из них – бийчанкой Ольгой, которая каждый день видит обстрелы.