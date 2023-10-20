СМИ: Израильские военные арестовали одного из основателей ХАМАС
Мужчину подозревают в "определенных действиях" от имени палестинской организации
20 октября 2023, 16:12, ИА Амител
Военнослужащие Армии обороны Израиля арестовали одного из создателей палестинского движения ХАМАС Хасана Юсефа на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил американский CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля.
По информации Шабак, Юсефа удалось арестовать в ходе рейдов 19 октября. Вместе с ним задержаны 59 палестинцев. Мужчину подозревают в определенных действиях от имени палестинской организации. Сколько основатель движения может быть в заключении, неизвестно.
Напомним, что вторжение ХАМАС в Израиль началось 7 октября и с тех пор обстрелы не утихают ни на день. Под бомбежками находятся и бывшие жители России, в том числе Алтайского края, которые решили переехать в Израиль или Палестину. Amic.ru поговорил с одной из них – бийчанкой Ольгой, которая каждый день видит обстрелы.
23:47:28 20-10-2023
Я не могу понять что во всех религиях пишут только Всевышний может изменить твою жизнь. Гадалки пишут что они могут изменить дальнейшую жизнь лююбого за деньги. Тогда зачем нужна религия зачем врачи зачем суды и др. Правоохранители органы. И вообще получается обратись к гадалке она решит все текущие и будущие проблемы болезни судьбы людей и т.д.
11:59:15 21-10-2023
Магомед (23:47:28 20-10-2023) Я не могу понять что во всех религиях пишут только Всевышний... Это средневековье, религиозное государство.