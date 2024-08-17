СМИ: Известный блогер потратил около 12 млн рублей на свадьбу на Алтае

Среди именитых гостей были Артём Чекалин и Ксения Бородина

17 августа 2024, 21:30, ИА Амител

Кадр из видео / Телеграм-канал Shot

Блогер Никита Серовски провёл роскошную свадьбу на Алтае. Она обошлась ему примерно в 12 миллионов рублей. Для проведения торжества сняли целый отель с коттеджами, из-за чего туда не могли попасть другие туристы, пишет SHOT.

По данным источника, только на декор влюблённые потратили миллион рублей. Кроме того, был организован роскошный банкет на 70 человек. На одного гостя потратили от 7 до 10 тысяч рублей, в зависимости от алкоголя. Также в счёт вошли проживание в отеле за 1,8 миллиона рублей, услуги визажиста, организатора и прочие расходы. К услугам гостей были предоставлены бани, бассейн с подогревом, просторная терраса с лежаками и видом на реку Катунь, тренажёрный зал, ресторан KLEVER.

Среди именитых гостей были Артём Чекалин и Ксения Бородина. Помимо этого, были учтены перелёты, трансфер до отеля и прочие траты, включая платье невесты за 430 тысяч рублей. В итоге общий чек за торжество мог составить 12 миллионов рублей.