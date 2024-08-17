СМИ: Известный блогер потратил около 12 млн рублей на свадьбу на Алтае
Среди именитых гостей были Артём Чекалин и Ксения Бородина
17 августа 2024, 21:30, ИА Амител
Блогер Никита Серовски провёл роскошную свадьбу на Алтае. Она обошлась ему примерно в 12 миллионов рублей. Для проведения торжества сняли целый отель с коттеджами, из-за чего туда не могли попасть другие туристы, пишет SHOT.
По данным источника, только на декор влюблённые потратили миллион рублей. Кроме того, был организован роскошный банкет на 70 человек. На одного гостя потратили от 7 до 10 тысяч рублей, в зависимости от алкоголя. Также в счёт вошли проживание в отеле за 1,8 миллиона рублей, услуги визажиста, организатора и прочие расходы. К услугам гостей были предоставлены бани, бассейн с подогревом, просторная терраса с лежаками и видом на реку Катунь, тренажёрный зал, ресторан KLEVER.
Среди именитых гостей были Артём Чекалин и Ксения Бородина. Помимо этого, были учтены перелёты, трансфер до отеля и прочие траты, включая платье невесты за 430 тысяч рублей. В итоге общий чек за торжество мог составить 12 миллионов рублей.
22:00:44 17-08-2024
Хорошо погуляли
19:04:48 18-08-2024
Гость (22:00:44 17-08-2024) Хорошо погуляли... бюджетно. без изысков особо.
хоть не знаю кто эти люди. пусть плодятся и размножаются - хочется надеяться что дети будут лучше родителей, и станут нормалдьными уважаемыми людьми а не какими-то бездельниками
22:09:49 17-08-2024
госпади.... да у меня брат весь солнечный комплекс арендовал и всетакое и 150 гостей, танцовщики, фаер-шоу, фейерверк, наряды, лимузины,...и пр и пр - 2,5 млн свадьба. А тут блогер!! 12 еще не много
22:11:09 17-08-2024
Снова известный в узких кругах... Почему осиное гнездо не выжгли напалмом? Оно там рядом было, вдруг бы известности пострадали от укусов? Или я отели перепутал?
15:07:21 18-08-2024
В сложное время живём. Именитые гости Артём Чекалин и Ксения Бородина на свадьбе у блогера никиты серовски - кто эти люди и в чём их именитость.
16:28:01 18-08-2024
Зависть она такая!!!
18:54:27 18-08-2024
Гость (16:28:01 18-08-2024) Зависть она такая!!!... Да нет, зависть к сожалению еще не изжил окончательно, но не в этом случае. Просто устал от парада ретивых выскочек.
10:08:48 20-08-2024
Гость (18:54:27 18-08-2024) Да нет, зависть к сожалению еще не изжил окончательно, но не...
Так ты живи своей жизнью, какое дело до чужой? Или своей совсем-совсем нет? Согласен, это нельзя даже подобием жизни назвать. так, жалкое существование.
06:52:46 19-08-2024
был на выхах на армянской свадьбе, вот где хорошо погуляли. и обошлось гораздо меньше: всего-то на 180 человек.
09:47:20 20-08-2024
А с нас , бюджетников, периодически собирают на сво, а теперь на курск.
10:45:08 20-08-2024
Бородину знаю - ведущая
А кто такой Никита Серовский?