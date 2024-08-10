Звезда "Солдатов" Маклаков приехал в отпуск на Алтай

Актер показал виды подписчикам: он поселился в домике возле горной речки

10 августа 2024, 11:29, ИА Амител

Актер Алексей Маклаков прилетел в отпуск на Алтай. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

"Ну вот, друзья мои, начался мой маленький отпуск в прекрасном месте в Горном Алтае", – заявил он.

Актер показал виды подписчикам: он поселился в домике возле горной речки.

Маклаков получил широкую известность благодаря роли в сериале "Солдаты" — там он сыграл прапорщика Шматко. Всего за карьеру он успел сыграть более чем в 60 картинах.

Отметим, что актер родился в Новосибирске. Там же он окончил театральное училище и некоторое время служил в театре "Красный факел".