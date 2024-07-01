СМИ: Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково и готовится к вылету

Рэпер провел в столице два дня

01 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Канье Уэст в аэропорту Внуково / Кадр из видео: Mash

Американский рэпер Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково и ждет посадку на рейс, чтобы улететь из Москвы, сообщает Mash.

Артист зашел через VIP-терминал. Провожал Уэста Гоша Рубчинский.

"Чтобы не создавать ажиотаж, рэпер надел на лицо что-то вроде белой вуали. Во Внуково он и его команда примчали на двух Мерсах V-класса. Сразу после того как закончилась восьмичасовая прогулка на яхте "Новая звезда", – пишет Mash.

Сообщалось, что Уэст прилетел в Москву 29 июня на 40-летие модельера Гоши Рубчинского. Концерта Йе в столице не планировалось.

Среди предположений также называлось то, что рэпер специально посетил РФ, чтобы позлить американские власти перед выборами президента.