СМИ: Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково и готовится к вылету
Рэпер провел в столице два дня
01 июля 2024, 07:31, ИА Амител
Американский рэпер Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково и ждет посадку на рейс, чтобы улететь из Москвы, сообщает Mash.
Артист зашел через VIP-терминал. Провожал Уэста Гоша Рубчинский.
"Чтобы не создавать ажиотаж, рэпер надел на лицо что-то вроде белой вуали. Во Внуково он и его команда примчали на двух Мерсах V-класса. Сразу после того как закончилась восьмичасовая прогулка на яхте "Новая звезда", – пишет Mash.
Сообщалось, что Уэст прилетел в Москву 29 июня на 40-летие модельера Гоши Рубчинского. Концерта Йе в столице не планировалось.
Среди предположений также называлось то, что рэпер специально посетил РФ, чтобы позлить американские власти перед выборами президента.
09:00:27 01-07-2024
Из серии. "Друг на днях ко мне приехал, родом из Абхазии. Посидели, поболтали, друг на друга слазили "
09:15:55 01-07-2024
чтобы позлить американские власти перед выборами президента ---- вот молодец
10:40:01 01-07-2024
инфошум
15:59:50 01-07-2024
Хто это и зачем он нам тут? Пусть гоу хоум
16:05:13 01-07-2024
Это тот самый, что о Гитлере с уважением отзывался? Или я что-то путаю? Чего вокруг него бегают? Десяток сообщений за сутки о каком-то пендосе.
16:35:42 01-07-2024
не, ну белая вуаль на здоровом мужике точно не привлечет внимания в РФ)))
09:19:25 02-07-2024
Грёбаный поющий рубероид!
Эта тварь, выражала симпатии гитлеру.
Пинка под дышло. Вместе с фуфличинским