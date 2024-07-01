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СМИ: Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково и готовится к вылету

Рэпер провел в столице два дня

01 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Канье Уэст в аэропорту Внуково / Кадр из видео: Mash
Канье Уэст в аэропорту Внуково / Кадр из видео: Mash

Американский рэпер Канье Уэст приехал в аэропорт Внуково и ждет посадку на рейс, чтобы улететь из Москвы, сообщает Mash.

Артист зашел через VIP-терминал. Провожал Уэста Гоша Рубчинский.

"Чтобы не создавать ажиотаж, рэпер надел на лицо что-то вроде белой вуали. Во Внуково он и его команда примчали на двух Мерсах V-класса. Сразу после того как закончилась восьмичасовая прогулка на яхте "Новая звезда", – пишет Mash.

Сообщалось, что Уэст прилетел в Москву 29 июня на 40-летие модельера Гоши Рубчинского. Концерта Йе в столице не планировалось.

Среди предположений также называлось то, что рэпер специально посетил РФ, чтобы позлить американские власти перед выборами президента.

культура музыка

Комментарии 7

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Гость

09:00:27 01-07-2024

Из серии. "Друг на днях ко мне приехал, родом из Абхазии. Посидели, поболтали, друг на друга слазили "

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Гость

09:15:55 01-07-2024

чтобы позлить американские власти перед выборами президента ---- вот молодец

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Мусик

10:40:01 01-07-2024

инфошум

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хех

15:59:50 01-07-2024

Хто это и зачем он нам тут? Пусть гоу хоум

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Гость

16:05:13 01-07-2024

Это тот самый, что о Гитлере с уважением отзывался? Или я что-то путаю? Чего вокруг него бегают? Десяток сообщений за сутки о каком-то пендосе.

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Элен без ребят

16:35:42 01-07-2024

не, ну белая вуаль на здоровом мужике точно не привлечет внимания в РФ)))

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Гость

09:19:25 02-07-2024

Грёбаный поющий рубероид!
Эта тварь, выражала симпатии гитлеру.
Пинка под дышло. Вместе с фуфличинским


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