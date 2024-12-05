СМИ: Киев планирует заявить о готовности к переговорам с РФ

Команда Трампа без особого интереса отнеслась к идее вступления Киева в НАТО

05 декабря 2024, 15:04, ИА Амител

Военный конфликт / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Власти Украины собираются заявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с командой избранного главы США Дональда Трампа. На встрече присутствовали вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог – его будущий президент США хочет назначить спецпосланником по Украине.

По информации, Киев планирует заявить о своей "готовности к миру".

"Но это должен быть устойчивый мир", – отмечает источник.

При этом команда Трампа без особого интереса отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. Вместе с тем они готовы поставлять оружие украинским войскам и дальше.