СМИ: Киев планирует заявить о готовности к переговорам с РФ
Команда Трампа без особого интереса отнеслась к идее вступления Киева в НАТО
05 декабря 2024, 15:04, ИА Амител
Власти Украины собираются заявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с командой избранного главы США Дональда Трампа. На встрече присутствовали вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог – его будущий президент США хочет назначить спецпосланником по Украине.
По информации, Киев планирует заявить о своей "готовности к миру".
"Но это должен быть устойчивый мир", – отмечает источник.
При этом команда Трампа без особого интереса отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. Вместе с тем они готовы поставлять оружие украинским войскам и дальше.
15:13:32 05-12-2024
Мир, дружба, жвачка.
Им только виртуальный мир нужен.
15:18:05 05-12-2024
верить нельзя...
15:42:57 05-12-2024
Что они только не заявляли ))
16:18:53 05-12-2024
наркофюрер, подписывай капитуляцию. Укронацисты.