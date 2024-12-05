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СМИ: Киев планирует заявить о готовности к переговорам с РФ

Команда Трампа без особого интереса отнеслась к идее вступления Киева в НАТО

05 декабря 2024, 15:04, ИА Амител

Военный конфликт / Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Военный конфликт / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Власти Украины собираются заявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с командой избранного главы США Дональда Трампа. На встрече присутствовали вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог – его будущий президент США хочет назначить спецпосланником по Украине.

По информации, Киев планирует заявить о своей "готовности к миру".

"Но это должен быть устойчивый мир", – отмечает источник.

При этом команда Трампа без особого интереса отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. Вместе с тем они готовы поставлять оружие украинским войскам и дальше.

Политика

Комментарии 4

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Гость

15:13:32 05-12-2024

Мир, дружба, жвачка.
Им только виртуальный мир нужен.

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Гость

15:18:05 05-12-2024

верить нельзя...

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ППШариков

15:42:57 05-12-2024

Что они только не заявляли ))

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Гость

16:18:53 05-12-2024

наркофюрер, подписывай капитуляцию. Укронацисты.

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