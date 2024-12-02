Медведев: у Трампа не будет легких переговоров с Украиной
По мнению политика, Киев продолжит настаивать на "тотальной войне до последнего украинца"
02 декабря 2024, 08:00, ИА Амител
У будущей администрации Дональда Трампа не будет легких переговоров с Украиной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем телеграм-канале бывший российский президент выразил мнение, что Киев продолжит настаивать на "тотальной войне до последнего украинца" и максимально тянуть с выборами.
"Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана. Так что легких переговоров на эту тему у администрации Трампа с бандеровским режимом не будет. Остановка войны для Зеленских и ко смерти подобна. Это конец их кровавой власти", – отметил Медведев.
В ноябре Дмитрий Медведев назвал полезное для России качество Дональда Трампа: "Как бизнесмен до мозга костей он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок".
Трамп стал 47-м президентом США, одержав победу на выборах 5 ноября. Его инаугурация назначена на 20 января 2025 года.
10:01:44 02-12-2024
Не понял ничо. То говорят, что Украина полностью американская, и управляется Америкой, то оказывается переговоры какие-то.