Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились
Мероприятие продлилось 1,5 часа
04 сентября 2023, 19:24, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе в Сочи завершились. Об этом заявил корреспондент РИА Новости.
Переговоры между лидерами и другими официальными лицами двух государств продлились около полутора часов.
Напомним, что перед переговорами Путин заявил, что готов обсудить с Эрдоганом вопрос зерновой сделки, а также отметил, что они будут говорить о ситуации на Украине.
23:50:39 04-09-2023
1,5 часа - не маловато? Один только перевод сколько времени занимает...
07:36:19 05-09-2023
Коротко наверное говорили, да-да, нет-нет. Будете поставлять оружие Украине - да. Будете пропускать корабли с Украины - нет. Берите российское зерно, если хотите. Понял, поехал домой