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Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

Мероприятие продлилось 1,5 часа

04 сентября 2023, 19:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе в Сочи завершились. Об этом заявил корреспондент РИА Новости.

Переговоры между лидерами и другими официальными лицами двух государств продлились около полутора часов.

Напомним, что перед переговорами Путин заявил, что готов обсудить с Эрдоганом вопрос зерновой сделки, а также отметил, что они будут говорить о ситуации на Украине.

Владимир Путин Россия Турция

Комментарии 2

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Гость

23:50:39 04-09-2023

1,5 часа - не маловато? Один только перевод сколько времени занимает...

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Гость

07:36:19 05-09-2023

Коротко наверное говорили, да-да, нет-нет. Будете поставлять оружие Украине - да. Будете пропускать корабли с Украины - нет. Берите российское зерно, если хотите. Понял, поехал домой

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