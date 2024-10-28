СМИ: китайские хакеры взломали телефон советника Трампа

Шпионская операция началась несколько месяцев назад

28 октября 2024, 12:35, ИА Амител

Компьютер хакера / Фото: unsplash.com / Markus Spiske

Хакеры из китайской группировки Salt Typhoon взломали телефоны видных американских политиков, в том числе советника предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Washington Post.

Шпионская операция началась несколько месяцев назад. Хакеры, якобы связанные с китайским правительством, получили доступ к мобильным устройствам западных чиновников и завладели ценной для спецслужб информацией, в том числе перепиской и записями звонков. По меньшей мере один чиновник знал о взломе его телефона.

Власти США начали федеральное расследование. Пока специалисты не могут сказать, сколько записей оказалось в руках хакеров.