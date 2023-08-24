КНДР запустила ракету-носитель, вероятно, с военным спутником

Ракета была отправлена в южном направлении

24 августа 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

КНДР совершила пуск ракеты-носителя. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, информацию об этом передали военные страны.

Ракета была отправлена в южном направлении. Вероятно, она несет первый военный спутник Северной Кореи. Ранее о планах запустить спутник сообщала Южная Корея — она выпускала навигационное предупреждение для судов.

Агентство также напомнило, что в мае КНДР уже запускала ракету с военным спутником-шпионом Malligyong-1. Она упала в Желтое море из-за возникших в двигателе неполадок.