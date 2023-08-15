Вопрос с ядерной войной состоит не в том, "будет ли она", а в том, "кто и когда ее начнет", уверен министр обороны КНДР Кан Сун Нам

15 августа 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В КНДР уверены в неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны республики Кан Сун Нам в ходе обращения к участникам Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что вопрос с ядерной войной состоит не в том, "будет ли она", а в том, "кто и когда ее начнет". Он считает, что мания такого конфликта со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи превращают регион в новый очаг "ядерной войны".

Напомним, что весной этого года США и Южная Корея подписали Вашингтонскую декларацию. По ней Сеул заручился обещанием Вашингтона оперативно предоставить всю силу НАТО, в том числе и ядерное оружие, в случае ядерного конфликта с Пхеньяном.