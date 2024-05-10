СМИ: Максим Решетников останется министром экономического развития

Эту должность он занимает с 2020 года

10 мая 2024, 18:05, ИА Амител

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Максим Решетников останется министром экономического развития. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Согласно Конституции, председатель правительства предлагает на рассмотрение Госдумы кандидатуры министров (за исключением тех, кто отвечает за оборону, безопасность, правоохранительную систему, юстицию, международные отношения и защиту от чрезвычайных ситуаций). После утверждения их на должность назначает президент. 10 мая Путин предложил Думе кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства.

Максим Решетников занимает пост министра экономического развития с января 2020 года. Ранее он был губернатором Пермского края и министром столичного правительства, руководил департаментом экономической политики и развития Москвы в период с 2012 по 2017 год.



РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.