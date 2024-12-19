СМИ: машинистов грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским, задержали

Они могли плохо закрепить состав, который стоял под большим уклоном

19 декабря 2024, 14:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Машинистов грузового поезда, который столкнулся с пассажирским в Мурманской области, задержали. Как сообщает Telegram-канал Baza, состав оказался закреплен лишь пятью тормозными башмаками вместо 33 необходимых при уклоне путей в 17 градусов.

Во время допроса машинист и его помощник признались, что после поломки состава они закрепили его пятью тормозными башмаками и стали ждать помощи. Спустя полтора часа после остановки из-за ухода воздуха из подвижного состава и плохого закрепления поезд поехал вниз. Так как грузовой состав развил достаточно большую скорость, остановить своими силами его не получилось. Он ударился в хвост пассажирского поезда Мурманск – Санкт-Петербург.

Жертвами происшествия стали два человека, еще 25 получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель двух человек). При этом подозреваемыми по делу проходят лишь машинисты.