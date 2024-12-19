Два человека погибли после столкновения поездов в Мурманской области

Один из пострадавших умер в больнице

19 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двое пострадавших в столкновении поездов под Мурманском скончались. Об этом сообщает ТАСС.

"Один из пострадавших при столкновении поездов под Мурманском скончался в больнице. Число погибших увеличилось до двух", – сообщил изданию губернатор Мурманской области.

Известно, что количество пострадавших в аварии выросло до 27 человек, пятеро из них – несовершеннолетние.

18 декабря пассажирский поезд № 11 Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом на станции Княжая. По данным пресс-службы РЖД, авария произошла в 16:15 мск, когда пассажирский поезд прибыл на станцию. В результате столкновения с рельсов сошли три пассажирских вагона и несколько грузовых.