СМИ: масштабное дело против блогеров готовится в России

Расследования в отношении нескольких крупных блогеров могут объединить в одно

04 июля 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Масштабное "дело блогеров" разрабатывается в России. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, расследования в отношении Елены Блиновской, Лерчек и других крупных представителей сферы объединят в одно из-за того, что у всех них могла быть "крыша". Предполагается, что неизвестная, которую называют "атаманкой", помогала блогерам обходить налоговые ограничения.

На такие подозрения подтолкнуло то, что блогерши оплачивают задолженности по налогам, несмотря на то, что их счета заблокированы.

Помогать в этом им могла "атаманша".