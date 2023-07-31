СМИ: мать похитителя девушки на Урале считала ее сожительницей сына
Об убийстве еще одной девушки женщина не знает
31 июля 2023, 22:29, ИА Амител
Мать мужчины, который 14 лет держал в плену девушку, считала, что похищенная жила с ними добровольно и являлась его сожительницей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Она подтвердила факт проживания у них в доме девушки, сообщив, что это сожительница ее сына. Она проживала с ними добровольно, противоправных действий в отношении потерпевшей при ней не совершалось", – рассказал источник.
Об убийстве еще одной девушки женщина не знает. Также она подтвердила, что девушка покинула их дом после того, как сына забрала скорая.
Напомним, что в 2009 году девушка познакомилась с мужчиной, он пригласил ее домой, где запер, угрожая ножом. На дверь похититель накинул навесной замок, а на окна поставил решетки. По словам похищенной, мужчина избивал ее и насиловал.
Сбежать жертве помог случай. Мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, а девушка воспользовалась моментом и сбежала. По ее словам, еще одну свою жертву истязатель убил.
01:06:58 01-08-2023
Мать врет или тупая? Одну девушку сынуля убил, вторую держал под замком и насиловал. А она, такая вся наивная, думала, у них любовь. Судить ее тоже за соучастие.
08:37:28 01-08-2023
Был по голове, что память отшиб. Сам из дома редко выходил, а она связанная и заклеенная скотчем сидела вообще 14 лет безвылазно. Мать с себя ответственность снимает.