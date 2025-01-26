СМИ: между Латвией и Швецией поврежден подводный кабель
Система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс – Готланд
26 января 2025, 21:59, ИА Амител
Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией оказался поврежден якобы из-за внешнего воздействия. Как сообщает ТАСС, об этом заявило гостелерадио LSM со ссылкой на Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).
По информации ведомства, система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс – Готланд. В LVRTC утверждают, что кабель получил существенные повреждения из-за внешнего воздействия.
Отмечается, что об инциденте уже уведомили Военно-морские силы Латвии. Они связались с союзниками по НАТО и обмениваются с ними информацией. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала совещание в связи с происшествием.
23:14:27 26-01-2025
Какой-то один вредитель действует в Барнауле и на Балтике. Стабильность: практически синхронно у барнаульцев пропадает холодная вода, а у прибалтов связь.)))
01:20:54 27-01-2025
За последние 10 лет в мире повредили более 100 кабелей. Это случается много раз в год. Халатность, недосмотр, плохое закрепление якоря - основные причины. Сейчас просто стали об этом говорить. А так, годами ранее, то около Греции танкер протащил брошенный якорь 300+ км, то около Австралии. И это были далеко не российские суда. Хорош паниковать и демонизировать.
05:06:19 27-01-2025
Походу подбирают обоснование, чтобы в войну втянуться
08:30:22 27-01-2025
между Латвией и Швецией поврежден подводный кабель ---- а между Россией и Германией взорван подводный газопровод
12:55:13 27-01-2025
Попытка повредить подводный кабель описана аж в одной из сказок Ганса Христиана Андерсена "Большой морской змей"... Тогда это был телеграфный кабель и речь шла о XIX веке. Так что ничего нового.
00:54:33 28-01-2025
а нам-то какое дело? фиг с ними, давайте про наш край!