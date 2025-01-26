СМИ: между Латвией и Швецией поврежден подводный кабель

Система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс – Готланд

26 января 2025, 21:59, ИА Амител

Интернет / Фото: unsplash.com / JJ Ying

Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией оказался поврежден якобы из-за внешнего воздействия. Как сообщает ТАСС, об этом заявило гостелерадио LSM со ссылкой на Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

По информации ведомства, система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс – Готланд. В LVRTC утверждают, что кабель получил существенные повреждения из-за внешнего воздействия.

Отмечается, что об инциденте уже уведомили Военно-морские силы Латвии. Они связались с союзниками по НАТО и обмениваются с ними информацией. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала совещание в связи с происшествием.