СМИ: митинги с требованием демобилизации прошли в регионах Украины

В них приняли участие несколько десятков человек

13 ноября 2023, 08:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в нескольких украинских городах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Страна".

По информации СМИ, акции прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В них приняли участие несколько десятков человек, которые потребовали демобилизовать родных, которые ушли в армию еще после начала спецоперации, в феврале 2022 года.

Напомним, что подобные митинги уже проходили на Украине. В частности, акции состоялись в Киеве и ряде областных центров страны.