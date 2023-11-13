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СМИ: митинги с требованием демобилизации прошли в регионах Украины

В них приняли участие несколько десятков человек

13 ноября 2023, 08:34, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в нескольких украинских городах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Страна".

По информации СМИ, акции прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В них приняли участие несколько десятков человек, которые потребовали демобилизовать родных, которые ушли в армию еще после начала спецоперации, в феврале 2022 года.

Напомним, что подобные митинги уже проходили на Украине. В частности, акции состоялись в Киеве и ряде областных центров страны.

украина спецоперация

Комментарии 11

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Гость

08:54:02 13-11-2023

Они уже денафицированы кого там демобилизовать ?

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Гость

09:11:18 13-11-2023

А у нас интересно остались ещё мобилизованные?

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Гость

09:19:33 13-11-2023

А про Россию ни слова

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Гость

09:26:32 13-11-2023

Гость (09:19:33 13-11-2023) А про Россию ни слова... Засекречены все данные, на сто лет. Даже наши внуки правды не узнают. Но это, всё чтоб запутать коллективный запад

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Гость

09:34:42 13-11-2023

"митинги с требованием демобилизации прошли в регионах Украины" а в России не прошли.

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Гость

09:40:28 13-11-2023

Гость (09:34:42 13-11-2023) "митинги с требованием демобилизации прошли в регионах Украи... В России, реклама из всех утюгов - 204 тысячи! Кто будет протестовать?

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Гость

12:05:30 13-11-2023

Гость (09:40:28 13-11-2023) В России, реклама из всех утюгов - 204 тысячи! Кто будет про... Так у нас тоже был такой же митинг. Жены мобилизованных пришли на митинг кпрф и начали свой митинг за демобилизацию своих мужиков

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Гость

09:39:48 13-11-2023

Тяжело хохлам по ночам работать, и мысли не вяжутся, и язык заплетается. Выспались бы, потом комментировали.

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Гость

09:47:16 13-11-2023

Гость (09:39:48 13-11-2023) Тяжело хохлам по ночам работать, и мысли не вяжутся, и язык ... хохлам больше делать то нечего, кроме как на амике всякую хрень комментировать

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Гость

09:49:38 13-11-2023

Гость (09:39:48 13-11-2023) Тяжело хохлам по ночам работать, и мысли не вяжутся, и язык ... Ну по вашей логике, вы получается на окладе у администрации кремля получается сидите и за каждый комментарий денюжку получаете. Пока чьи то дети гибнут родину защищая от коллективного запада

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Гость

13:41:47 13-11-2023

несколько десятков человек --- ну это ни о чем. И еще если правда

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