СМИ: митинги с требованием демобилизации прошли в регионах Украины
В них приняли участие несколько десятков человек
13 ноября 2023, 08:34, ИА Амител
Фото: amic.ru
Акции протеста с призывом демобилизовать солдат ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года, прошли в нескольких украинских городах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Страна".
По информации СМИ, акции прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. В них приняли участие несколько десятков человек, которые потребовали демобилизовать родных, которые ушли в армию еще после начала спецоперации, в феврале 2022 года.
Напомним, что подобные митинги уже проходили на Украине. В частности, акции состоялись в Киеве и ряде областных центров страны.
08:54:02 13-11-2023
Они уже денафицированы кого там демобилизовать ?
09:11:18 13-11-2023
А у нас интересно остались ещё мобилизованные?
09:19:33 13-11-2023
А про Россию ни слова
09:26:32 13-11-2023
Гость (09:19:33 13-11-2023) А про Россию ни слова... Засекречены все данные, на сто лет. Даже наши внуки правды не узнают. Но это, всё чтоб запутать коллективный запад
09:34:42 13-11-2023
"митинги с требованием демобилизации прошли в регионах Украины" а в России не прошли.
09:40:28 13-11-2023
Гость (09:34:42 13-11-2023) "митинги с требованием демобилизации прошли в регионах Украи... В России, реклама из всех утюгов - 204 тысячи! Кто будет протестовать?
12:05:30 13-11-2023
Гость (09:40:28 13-11-2023) В России, реклама из всех утюгов - 204 тысячи! Кто будет про... Так у нас тоже был такой же митинг. Жены мобилизованных пришли на митинг кпрф и начали свой митинг за демобилизацию своих мужиков
09:39:48 13-11-2023
Тяжело хохлам по ночам работать, и мысли не вяжутся, и язык заплетается. Выспались бы, потом комментировали.
09:47:16 13-11-2023
Гость (09:39:48 13-11-2023) Тяжело хохлам по ночам работать, и мысли не вяжутся, и язык ... хохлам больше делать то нечего, кроме как на амике всякую хрень комментировать
09:49:38 13-11-2023
Гость (09:39:48 13-11-2023) Тяжело хохлам по ночам работать, и мысли не вяжутся, и язык ... Ну по вашей логике, вы получается на окладе у администрации кремля получается сидите и за каждый комментарий денюжку получаете. Пока чьи то дети гибнут родину защищая от коллективного запада
13:41:47 13-11-2023
несколько десятков человек --- ну это ни о чем. И еще если правда