СМИ: на Алтае разыскивают преступника, перерезавшего шею мужчине на ферме
Преступление произошло на территории конефермы в поселке Майском вечером 11 сентября
27 сентября 2024, 17:30, ИА Амител
В Алтайском крае разыскивают преступника, который поставил мужчину на колени и перерезал ему шею. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Преступление произошло на территории конефермы в поселке Майском вечером 11 сентября. Между мужчинами случился конфликт по неназванной причине.
"Преступник повалил 28-летнего мужчину на землю, поставил на колени и ножом перерезал шею. Пострадавшего на скорой доставили в больницу", – заявил собеседник телеканала, отметив, что потерпевший выжил, получив тяжелые травмы.
После нападения злоумышленник сел в автомобиль и уехал в Барнаул. Личность преступника установлена, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
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Как звать подозреваемого или личность скыта?
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и где фоторобот чувака, который режет шеи налево-направо?! в чем тут суть СМИ - в пугалках или в практической помощи гражданам и властям отечества? ГДЕ фоторобот