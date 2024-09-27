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СМИ: на Алтае разыскивают преступника, перерезавшего шею мужчине на ферме

Преступление произошло на территории конефермы в поселке Майском вечером 11 сентября

27 сентября 2024, 17:30, ИА Амител

Нож, воткнутый в землю / Фото: unsplash.com
Нож, воткнутый в землю / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае разыскивают преступника, который поставил мужчину на колени и перерезал ему шею. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Преступление произошло на территории конефермы в поселке Майском вечером 11 сентября. Между мужчинами случился конфликт по неназванной причине.

"Преступник повалил 28-летнего мужчину на землю, поставил на колени и ножом перерезал шею. Пострадавшего на скорой доставили в больницу", – заявил собеседник телеканала, отметив, что потерпевший выжил, получив тяжелые травмы.

После нападения злоумышленник сел в автомобиль и уехал в Барнаул. Личность преступника установлена, его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Алтайский край Происшествия Розыск

Комментарии 2

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Олег

17:49:28 27-09-2024

Как звать подозреваемого или личность скыта?

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Гость

22:52:38 27-09-2024

и где фоторобот чувака, который режет шеи налево-направо?! в чем тут суть СМИ - в пугалках или в практической помощи гражданам и властям отечества? ГДЕ фоторобот

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