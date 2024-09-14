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Трое подростков зверски убили собаку на Алтае

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

14 сентября 2024, 18:55, ИА Амител

Убийство собаки / Кадр из видео: соцсети
Убийство собаки / Кадр из видео: соцсети

Трое подростков жестоко убили собаку в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Свои живодерства школьники сняли на видео и опубликовали в чате с одноклассниками. На кадрах они отрезали животному лапы, а затем его распотрошили. 

Полицейские установили личности всех злоумышленников – ими оказались трое парней возрастом от 14 до 16 лет, проживающих в одном из сел Чойского района. Они из благополучных семей, на профилактическом учете прежде не состояли.

Полиция опросила школьников и их родителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Происшествия Жестокость к животным Республика Алтай

Комментарии 26

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Гость

19:05:37 14-09-2024

Да чтоб им это вернулось!!

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Musik

19:05:53 14-09-2024

Насмотрелась последнего героя.

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Бдыщ!

19:16:25 14-09-2024

Их так же как и это несчастное животное

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Зоозащитник

19:28:16 14-09-2024

За такое деяние срок, а потом аналогичное действие

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Сибиряк.

19:58:01 14-09-2024

Ключевое определение в статье - Они из благополучных семей. Хотя, настали времена, когда благополучие измеряется наличием в семье денег и обоих родителей, а в остальном уж как получится. А судя по злобному ору на амике этих родителей, требующих травить, душить и стрелять бесхозных псов и кошек, эти малолетние живодёры достойные подражатели своих пап и мам. Пусть судьба каждому из нас отмерит той же мерой, какой отмеряем другим мы.

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Элен без ребят

20:23:50 14-09-2024

Сибиряк. (19:58:01 14-09-2024) Ключевое определение в статье - Они из благополучных семей. ... как вы все правильно написали!

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Гость

00:18:34 15-09-2024

Сибиряк. (19:58:01 14-09-2024) Ключевое определение в статье - Они из благополучных семей. ... В этом дьявольском мире, народ будет с каждым днем звереть -"Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрёкшиеся...."

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Элен без ребят

20:21:22 14-09-2024

с такой же лёгкостью эти твари убьют и разделают человека. на кол бы их и родителей.

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Гость

11:32:23 15-09-2024

Элен без ребят (20:21:22 14-09-2024) с такой же лёгкостью эти твари убьют и разделают человека. н...
Тебя туда же. Ты и мусик как биба и боба.

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Гость

21:43:23 14-09-2024

поражает как легко здешние комментаторы (!!) готовы расправиться с живым человеком самыми изощренными способами

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Musik

09:54:55 15-09-2024

Гость (21:43:23 14-09-2024) поражает как легко здешние комментаторы (!!) готовы расправи... Согл.

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Гость

18:57:52 15-09-2024

Гость (21:43:23 14-09-2024) поражает как легко здешние комментаторы (!!) готовы расправи... живодер это не человек, не надо путать. Человеком делает людей наличие милосердия и гуманизма.

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Жесть

22:34:22 14-09-2024

Только решается? Значит не заведут. У нас указка сверху - не заводить по живодерству уголовных дел, по возможности. Когда общественность подключается - приходится. Дело в одной бывшей мэрше Якутска и всей той протурецкой банды во главе с Володиным. Долго объяснять, но они эту тему используют в своих целях.

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Гость

23:22:16 14-09-2024

Они из благополучных семей,-------- что?!?! Разве благополучные семьи могут воспитать таких уродов?!

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ВВП

07:57:08 15-09-2024

Тик ток головного мозга, всё что угодно сделают ради лайков и репостов.

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Гость

09:32:06 15-09-2024

Такие мальчики на войне нужны будут, в мирной жизни им скучно.

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Гость

12:20:29 15-09-2024

Дикий народ.

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Musik

18:31:22 15-09-2024

Гость (12:20:29 15-09-2024) Дикий народ.... У вас израильской паспорт?

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Гость

12:35:23 15-09-2024

поражает как легко здешние комментаторы (!!) готовы расправиться с живым человеком------- с человеком?! Так это люди, по вашему, могут так поступать?! Это твари мало изученной популяции популяции, а не люди...

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Гость

15:46:34 15-09-2024

Может собака напала первая, повела себя агрессивно, пыталась укусить (если у животных появляется возможность и сила, даже маленькая собачёнка облает и загрызёт человека - это их эволюционный путь "стать сильным, добрым, умным вроде Кука, пока не ясно. молчит наука..." или виляя хвостом залезть к человеку в члены семьи...) - и спровоцировала подростков на ответные, инстинктивные действия.

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Гость

19:00:43 15-09-2024

Гость (15:46:34 15-09-2024) Может собака напала первая, повела себя агрессивно, пыталась... после того ка отрубили лапы она еще была опасна? нужно было продолжать? ты сам то себя слышишь? твоим детям когда нибудь такие уроды встретятся в темном переулке, будешь рассуждать, может они себя не так повели?

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Сибиряк.

19:30:27 15-09-2024

Гость (15:46:34 15-09-2024) Может собака напала первая, повела себя агрессивно, пыталась... С такими инстинктами эти генетические ошибки лет через пять за любое "нет" легко начнут людей убивать.

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Гость

00:36:44 16-09-2024

Гость (15:46:34 15-09-2024) Может собака напала первая, повела себя агрессивно, пыталась... Бред, на такие действия нормального человека не спровоцирует даже бешеная собака. А на практике собаки не такие агрессивные, как о них пишут. Тут просто не дети, а выродки

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Гость

18:17:56 15-09-2024

Хотели, наверное, приобщиться к корейской национальной кухне, но не подумав, зря вели съёмку, да ещё и опубликовали. Сейчас зоошиза совсем озверела, неудивительно, что подняли такой визг.

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Гость

00:46:08 16-09-2024

У вас есть более подробная информация, чтобы написать на них заявление? Или подскажите источник, с более подробными данными. Такие выродки не должны остаться безнаказанными

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Дюша

14:00:00 16-09-2024

...А знаете, откуда это берется? СМИ постоянно раззадоривают холивары догхантеров и защитников животных... Статейки заказные про покусы и чипирование... Про "гадят где попало"... Вот и результат.

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