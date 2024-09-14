Трое подростков зверски убили собаку на Алтае

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

14 сентября 2024, 18:55, ИА Амител

Убийство собаки / Кадр из видео: соцсети

Трое подростков жестоко убили собаку в Республике Алтай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Свои живодерства школьники сняли на видео и опубликовали в чате с одноклассниками. На кадрах они отрезали животному лапы, а затем его распотрошили.

Полицейские установили личности всех злоумышленников – ими оказались трое парней возрастом от 14 до 16 лет, проживающих в одном из сел Чойского района. Они из благополучных семей, на профилактическом учете прежде не состояли.

Полиция опросила школьников и их родителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.