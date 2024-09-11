На стройке в Барнауле нашли мину времен Великой Отечественной

Снаряд изъяли сотрудники Росгвардии

11 сентября 2024, 08:14, ИА Амител

Стройка / Фото: amic.ru

10 сентября на одной из строек Барнаула обнаружили фугасную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "МК на Алтае" со ссылкой на источники.

Снаряд нашли на улице Дальней, в районе Новосиликатного. Находку забрали прибывшие на место сотрудники Росгвардии. По предварительным данным, взрывное устройство было выпущено в 1940-1950-е годы. За годы нахождения в земле оно покрылось ржавчиной.

По неофициальной информации, это не первый снаряд, обнаруженный в этом районе. Сейчас там активно строят склады для промышленных предприятий, тогда как в годы Великой Отечественной войны в этих местах находился полигон Лепельского минометного училища.