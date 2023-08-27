Предварительно, он скончался от повторного инсульта

27 августа 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стала известна возможная причина смерти режиссера Глеба Панфилова. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, Панфилов скончался от повторного инсульта.

В мае 2023 года режиссер попадал в больницу с аналогичным диагнозом. Тогда сообщалось, что он быстро пришел в себя, однако через некоторое время близкие Панфилова отмечали, что он чувствует себя плохо.



Предположительно, накануне у режиссера произошел еще один инсульт, пережить который он не смог.

Глебу Панфилову было 89 лет.