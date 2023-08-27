СМИ назвали причину смерти Глеба Панфилова
Предварительно, он скончался от повторного инсульта
27 августа 2023, 09:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Стала известна возможная причина смерти режиссера Глеба Панфилова. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, Панфилов скончался от повторного инсульта.
В мае 2023 года режиссер попадал в больницу с аналогичным диагнозом. Тогда сообщалось, что он быстро пришел в себя, однако через некоторое время близкие Панфилова отмечали, что он чувствует себя плохо.
Предположительно, накануне у режиссера произошел еще один инсульт, пережить который он не смог.
Глебу Панфилову было 89 лет.
09:46:05 27-08-2023
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