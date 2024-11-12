СМИ: несколько пунктов "плана победы" Зеленского заинтересовали Трампа

Их разрабатывали с учетом интересов избранного американского президента

12 ноября 2024, 17:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: donalttrump.com

Среди пунктов "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского было два положения, разработанных с учетом интересов победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила газета Financial Times.

Зеленский представил их Трампу во время встречи в Нью-Йорке в октябре. Пункты из украинского плана заинтересовали американского политика. Один из них предполагает замену американских войск украинскими в Европе после окончания конфликта, а второй – предоставление Западу украинских критически важных ресурсов.

Напомним, что Трамп победил на выборах президента США на прошлой неделе. Он неоднократно заявлял о своем намерении как можно скорее завершить украинский конфликт.

Ранее украинский чиновник на условиях анонимности рассказал Reuters, что условия переговоров будут известны через четыре-пять месяцев. Он считает, что решающим для Киева периодом станет наступающая зима. При этом чиновники уже начали определять исходные позиции для дипломатического урегулирования.