СМИ: несколько пунктов "плана победы" Зеленского заинтересовали Трампа
Их разрабатывали с учетом интересов избранного американского президента
12 ноября 2024, 17:40, ИА Амител
Среди пунктов "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского было два положения, разработанных с учетом интересов победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал "360", об этом заявила газета Financial Times.
Зеленский представил их Трампу во время встречи в Нью-Йорке в октябре. Пункты из украинского плана заинтересовали американского политика. Один из них предполагает замену американских войск украинскими в Европе после окончания конфликта, а второй – предоставление Западу украинских критически важных ресурсов.
Напомним, что Трамп победил на выборах президента США на прошлой неделе. Он неоднократно заявлял о своем намерении как можно скорее завершить украинский конфликт.
Ранее украинский чиновник на условиях анонимности рассказал Reuters, что условия переговоров будут известны через четыре-пять месяцев. Он считает, что решающим для Киева периодом станет наступающая зима. При этом чиновники уже начали определять исходные позиции для дипломатического урегулирования.
19:58:41 12-11-2024
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