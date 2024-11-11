Путин и Трамп по телефону обсудили "скорейшее урегулирование войны на Украине"

Новый президент США предположил, что Украине может потребоваться уступить часть территории

11 ноября 2024, 11:13, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и будущий 47-й президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможное прекращение войны на Украине, сообщает РБК со ссылкой на Washington Post.

Американское издание отмечает, что одной из тем разговора, прошедшего 7 ноября, стало установление мира на европейском континенте.

"Трамп заявил о заинтересованности в проведении новых бесед, в центре которых будет скорейшее урегулирование войны на Украине", – говорится в материале.

Он также предположил, что Украине может потребоваться уступить часть территории для достижения мира.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что обеспокоен огромными расходами на поддержку Украины.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что конфликт на Украине скоро завершится благодаря плану нового президента США Дональда Трампа.