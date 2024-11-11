Путин и Трамп по телефону обсудили "скорейшее урегулирование войны на Украине"
Новый президент США предположил, что Украине может потребоваться уступить часть территории
11 ноября 2024, 11:13, ИА Амител
Президент России Владимир Путин и будущий 47-й президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможное прекращение войны на Украине, сообщает РБК со ссылкой на Washington Post.
Американское издание отмечает, что одной из тем разговора, прошедшего 7 ноября, стало установление мира на европейском континенте.
"Трамп заявил о заинтересованности в проведении новых бесед, в центре которых будет скорейшее урегулирование войны на Украине", – говорится в материале.
Он также предположил, что Украине может потребоваться уступить часть территории для достижения мира.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что обеспокоен огромными расходами на поддержку Украины.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что конфликт на Украине скоро завершится благодаря плану нового президента США Дональда Трампа.
12:13:34 11-11-2024
"скорейшее урегулирование войны на Украине" --- какая хорошая новость. А Байден не хотел
12:41:57 11-11-2024
Амик, а чего не пишешь, что официально этот звонок обе стороны опровергли?
13:15:45 11-11-2024
Гость (12:41:57 11-11-2024) Амик, а чего не пишешь, что официально этот звонок обе сторо... Нигде нет пока опровержения. О разговоре последняя новость 2 часа назад. Может обе стороны опровергают кто кому звонил. Это логично, никто не хочет признваться. Но для сути, это пофиг, если правда пооворили, то хорошо
14:43:56 11-11-2024
Гость (12:41:57 11-11-2024) Амик, а чего не пишешь, что официально этот звонок обе сторо... команда Трампа ответила, что не подтверждает звонок, но и не опровергает. Если дословно, то "We do not comment on private calls between President Trump and other world leaders", то бишь "Мы не комментируем частные разговоры между Президентом Трампом и другими мировыми лидерами". Пока Трамп не вступил в должность и его звонки являются частными, но новость уже все мировые сми опубликовали. Никаких опровержений не было.
11:36:52 13-11-2024
Гость (14:43:56 11-11-2024) команда Трампа ответила, что не подтверждает звонок, но и не... Кремль официально опроверг.