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СМИ: переговоры РФ и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля

Утверждается, что их проведут в штабе турецких ВМС в Анкаре

13 апреля 2025, 21:59, ИА Амител

Турция / Фото из архива amic.ru
Турция / Фото из архива amic.ru

Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15–16 апреля в Анкаре. Об этом заявил телеканал CNN Turk.

В Минобороны Турции заявили журналистам, что переговоры пройдут в штабе ВМС в Анкаре. Иные подробности возможной встречи не приводятся.

Напомним, что накануне с главой МИД Турции Хаканом Фиданом встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. Сообщалось, что на полях Анталийского дипломатического форума они обсудили ситуацию в Черном море и Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.

После встречи Фидан заявлял, что Турция готова принять представителей России и Украины для переговоров.

США Россия украина Турция

Комментарии 3

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Musik

23:39:56 13-04-2025

А можно как-то пошустрее и успеть к ДР Ленина?

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Гость

07:50:13 14-04-2025

переговоры РФ и Украины по Черному морю пройдут ---- а по заморозке ударов по энергетике уже прошли

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Гость

09:57:04 14-04-2025

украина не субъектна, с кем там договариваться?) Турция готова принять - это еще не "пройдут переговоры" ))))))))))))))))))))))

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