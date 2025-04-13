СМИ: переговоры РФ и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля
Утверждается, что их проведут в штабе турецких ВМС в Анкаре
13 апреля 2025, 21:59, ИА Амител
Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15–16 апреля в Анкаре. Об этом заявил телеканал CNN Turk.
В Минобороны Турции заявили журналистам, что переговоры пройдут в штабе ВМС в Анкаре. Иные подробности возможной встречи не приводятся.
Напомним, что накануне с главой МИД Турции Хаканом Фиданом встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. Сообщалось, что на полях Анталийского дипломатического форума они обсудили ситуацию в Черном море и Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.
После встречи Фидан заявлял, что Турция готова принять представителей России и Украины для переговоров.
23:39:56 13-04-2025
А можно как-то пошустрее и успеть к ДР Ленина?
07:50:13 14-04-2025
переговоры РФ и Украины по Черному морю пройдут ---- а по заморозке ударов по энергетике уже прошли
09:57:04 14-04-2025
украина не субъектна, с кем там договариваться?) Турция готова принять - это еще не "пройдут переговоры" ))))))))))))))))))))))