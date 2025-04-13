СМИ: переговоры РФ и Украины по Черному морю пройдут 15-16 апреля

Утверждается, что их проведут в штабе турецких ВМС в Анкаре

13 апреля 2025, 21:59, ИА Амител

Турция / Фото из архива amic.ru

Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15–16 апреля в Анкаре. Об этом заявил телеканал CNN Turk.

В Минобороны Турции заявили журналистам, что переговоры пройдут в штабе ВМС в Анкаре. Иные подробности возможной встречи не приводятся.

Напомним, что накануне с главой МИД Турции Хаканом Фиданом встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. Сообщалось, что на полях Анталийского дипломатического форума они обсудили ситуацию в Черном море и Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.

После встречи Фидан заявлял, что Турция готова принять представителей России и Украины для переговоров.