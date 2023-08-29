Одного из телохранителей Пригожина похоронят в Алтайском крае

Остальных погибших в авиакатастрофе планируют похоронить в Санкт-Петербурге

29 августа 2023, 08:25, ИА Амител

Место крушения самолета, в котором находился Евгений Пригожин и другие сотрудники ЧВК "Вагнер" / Фото: sledcom.ru

Предварительно, шесть из семи погибших в авиакатастрофе сотрудников ЧВК "Вагнер" похоронят в Санкт-Петербурге, еще одного – в Алтайском крае. Об этом сообщает телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Уже 29 августа могут похоронить руководителя Дмитрия Уткина и начальника службы безопасности Валерия Чекалова. Прощание с Евгением Пригожиным, по предварительным данным, назначено на 30 августа, его планируют отпевать в храме. При этом на похороны допустят предельно узкий круг людей – даже не все приближенные командиры смогут туда попасть,рассказал источник канала.

Также, по предварительной информации, в Петербурге похоронят охранников Пригожина: Евгения Макаряна (Макар), Сергея Пропустина (Дым) и Николая Матусеева (Матусей). Александр Тотмин (Тот) будет похоронен на родине в Алтайском крае.

"Известно, что его останки обещали передать родственникам 30-31 августа. Следователь вызывал его родителей на опознание в Санкт-Петербург и там же обещал отдать личные вещи", – говорится в публикации.

Накануне пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал, что сведений о похоронах бизнесмена Евгения Пригожина пока нет, решение обнародуют, как только его примут.