НОВОСТИПроисшествия

СМИ: около 20 членов ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область

Подобраться вплотную к границе у боевиков не вышло

17 декабря 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Около 20 украинских диверсантов пытались пробиться через границу с Россией в районе Теребрено Белгородской области. Об этом сообщает издание "Военная хроника", пишет RT.

В публикации отмечают, что подобраться вплотную к границе у боевиков не вышло. По мнению издания, такие действия нужны Киеву для того, чтобы отвлечь внимание от больших потерь украинских войск сразу на нескольких направлениях: под Артемовском, в Авдеевке и особенно в Крынках.

Напомним, что 17 декабря губернатор Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено находится под обстрелом ВСУ. По его словам, на границе возле населенного пункта шел стрелковый бой. Оказались повреждены линии электропередачи.

Происшествия

Комментарии 4

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Владимир

00:48:38 18-12-2023

Итоги боя?

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Гость

07:26:48 18-12-2023

Владимир (00:48:38 18-12-2023) Итоги боя? ... Наверное засекречены

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Гость

07:26:00 18-12-2023

Около 20 --- кошмар

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Гость

09:30:34 18-12-2023

Ни о чем... зачем засорять инет такой инфой?

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