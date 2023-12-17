СМИ: около 20 членов ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область
Подобраться вплотную к границе у боевиков не вышло
17 декабря 2023, 21:59, ИА Амител
Около 20 украинских диверсантов пытались пробиться через границу с Россией в районе Теребрено Белгородской области. Об этом сообщает издание "Военная хроника", пишет RT.
В публикации отмечают, что подобраться вплотную к границе у боевиков не вышло. По мнению издания, такие действия нужны Киеву для того, чтобы отвлечь внимание от больших потерь украинских войск сразу на нескольких направлениях: под Артемовском, в Авдеевке и особенно в Крынках.
Напомним, что 17 декабря губернатор Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено находится под обстрелом ВСУ. По его словам, на границе возле населенного пункта шел стрелковый бой. Оказались повреждены линии электропередачи.
00:48:38 18-12-2023
Итоги боя?
07:26:48 18-12-2023
Владимир (00:48:38 18-12-2023) Итоги боя? ... Наверное засекречены
07:26:00 18-12-2023
Около 20 --- кошмар
09:30:34 18-12-2023
Ни о чем... зачем засорять инет такой инфой?