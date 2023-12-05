СМИ: около 40% релокантов вернулись в Россию
Спрос со стороны россиян на оформление ВНЖ в других странах упал в десятки раз
05 декабря 2023, 15:45, ИА Амител
Около 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию. Как сообщает газета "Известия", такую информацию предоставила компания "Финион", которая помогает с получением вида на жительства за рубежом.
"Финион" привел данные опроса среди 2,7 тысячи действующих или потенциальных клиентов. По информации организации, спрос на оформление ВНЖ в 2023 году упал в десятки раз.
При этом рекрутинговая компания HeadHunter на основе анализа резюме подсчитала, что в Россию вернулись около 26% релокантов.
Напомним, что, по оценке Росстата, в первом полугодии 2022 года из России уехали 419 тысяч человек. Forbes заявлял, что после объявления частичной мобилизации страну покинули 700 тысяч человек, из которых около 200 тысяч отправились в Казахстан.
16:26:20 05-12-2023
Голодно за рубежами)
16:43:58 05-12-2023
Короче говоря, 2/3 не вернулись и не вернутся уже никогда. разговаривал не так давно с одним из них. Он молодой мужчина лет 30-35 (самый продуктивный возраст!), быстро расстался с недвижимостью и авто здесь, перевёз семью, и теперь они проживают и работают на иную страну, приносят пользу там. На мой вопрос о жизни на новом месте ответил "на расслабоне". То есть люди не борются за выживание, а живут и работают спокойно. Да, конечно, есть трудности, без которых жизнь нигде не обходится, инфляция чувствуется (хотя в последнее время уменьшилась), но в целом качество жизни намного выше. Думаю, вряд ли захотят они вернуться. Да и я бы не посоветовал.
17:12:32 05-12-2023
Гость (16:43:58 05-12-2023) Короче говоря, 2/3 не вернулись и не вернутся уже никогда. р... Даже не знаю что ответить автору.Уехавшему всего 35,и не известно что будет с Европой через несколько лет,когда США высосет с неё последние соки.Тогда посмотрим и на уровень инфляции и "на расслабон"
18:31:45 05-12-2023
Гость (17:12:32 05-12-2023) Даже не знаю что ответить автору.Уехавшему всего 35,и не изв... Америка из Европы "последние соки высасывает" уже много лет, начиная с послевоенного "плана Маршалла".
23:11:25 05-12-2023
Гость (17:12:32 05-12-2023) Даже не знаю что ответить автору.Уехавшему всего 35,и не изв... Ещё советская пресса 50 лет назад радостно ожидала "краха Америки", и где Америка, и где СССР?
17:14:39 05-12-2023
Гость (16:43:58 05-12-2023) Короче говоря, 2/3 не вернулись и не вернутся уже никогда. р... Страну назови)
18:33:24 05-12-2023
Гость (17:14:39 05-12-2023) Страну назови)... Смысл? Я рассказал о реальных людях, ничего не выдумывая.
17:34:25 05-12-2023
Судя по кликам Нравится,большинство у нас так и смотрят влюбленными глазами и открытыми ртами на Запад Вот оно поколение 90 и 2000,поколение Макдональдса)
18:35:26 05-12-2023
Гость (17:34:25 05-12-2023) Судя по кликам Нравится,большинство у нас так и смотрят влю... Поколению 90-х уже 30 и 30+, давно не дети, обладают своим жизненным опытом.
18:46:44 05-12-2023
Гость (17:34:25 05-12-2023) Судя по кликам Нравится,большинство у нас так и смотрят влю... И ни один из них на Западе не жил. Не вкусил всех "прелестей". В лучшем случае были как туристы. Эх, не надо путать туризм с эмиграцией, старый анекдот говорит.
19:08:11 05-12-2023
Гость (17:34:25 05-12-2023) Судя по кликам Нравится,большинство у нас так и смотрят влю... Действительно, это вам не комсомольское поколение 60х и 70х гг, которое массово уезжало зарубеж сразу же как пал железный занавес 🤣🤣🤣
20:17:38 05-12-2023
Гость (17:34:25 05-12-2023) Судя по кликам Нравится,большинство у нас так и смотрят влю... А тебе, видимо, завидно, что ты ни там не нужен, ни здесь нафиг не сдался!
18:20:16 05-12-2023
Даже не знаю что ответить автору.Уехавшему всего 35,и не известно что будет с Европой через несколько лет,когда США высосет с неё последние соки.============================== С1945 года США пьют соки из Европы и никак не могут выпить, вон и Финляндия со Швецией под зонтик США убежали, только пятки сверкали. Гость умрешь, так и не дождшся своей заветной мечты.
18:26:00 05-12-2023
У нас на работе - да, большинство уже вернулись. У кого-то виза закончилась, кто-то так и не решился на полный переезд всей семьи, включая детей. Кому-то безопасники доступ закрыли по впн из другой страны.
18:55:51 05-12-2023
Так же и моя родственница по жене в конце 80-х говорила: в России не прожить, тяжело и уехала с мужем и маленьким ребенком в соседнюю страну, благо родственники мужа приютили на первое время. И что?, вернулись (сбежали от долгов) уже пенсионерами в Россию без гроша в кармане. Получают не заработанную минимальную пенсию и живут на съемной квартире. Русские заграницей не нужны никому, своих там девать некуда.
23:16:37 05-12-2023
Гость (18:55:51 05-12-2023) Так же и моя родственница по жене в конце 80-х говорила: в Р... Ну, а нас родное государство объегорило, тоже на съёмной хате живём, и пенсия далеко не такая, как силовикам-дармоедам платится. А мы всю жизнь на производстве отпахали. Лучше бы в цивилизованной стране успели зацепиться. Но где уж тут накопить с такими зарплатами для простых людей.
10:49:08 06-12-2023
Гость (23:16:37 05-12-2023) Ну, а нас родное государство объегорило, тоже на съёмной хат... ой, как интересно. и как же вас объегорило государство? поди сами любители быстрых денег? влезли в какую-нибудь авантюру, а теперь все вокруг виноваты?
09:35:31 06-12-2023
Кто работать и шевелится не хочет, а все ждет манны небесной, тому везде плохо, а в чужом огороде красивее, теплее и сытнее. А кто хотел, тот и здесь, даже в нашем Барнауле "зацепился", как тут говорят. Только нужно было образование во время получить хорошее и не бояться менять работу для получения разнопланового опыта. Тогда к 35 годам можно и с хорошей зарплатой и с квартирой (у нас 4 комнаты, нас трое), да в ипотеку, но платим не напрягаясь, осталось три года, чтобы жизнь мимо не проходила и на отдых времени и денег хватало.
11:18:39 06-12-2023
Анна (09:35:31 06-12-2023) Кто работать и шевелится не хочет, а все ждет манны небесной... в банке, газпроме, силовиках, судейских в Барнауле "зацепились"? потому что больше нив каких отраслях нормальной зарплаты, на которую можно жить, а не выживать, не платят. Про ИТ не пишите, там также нормально зарабатывают только начальники среднего звена и выше, и разрабы больших проектов.
09:42:23 06-12-2023
Понятие "чужой" никто за границей не ощущает?
13:02:15 06-12-2023
Гость (09:42:23 06-12-2023) Понятие "чужой" никто за границей не ощущает?... нет