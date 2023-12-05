СМИ: около 40% релокантов вернулись в Россию

Спрос со стороны россиян на оформление ВНЖ в других странах упал в десятки раз

05 декабря 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Около 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию. Как сообщает газета "Известия", такую информацию предоставила компания "Финион", которая помогает с получением вида на жительства за рубежом.

"Финион" привел данные опроса среди 2,7 тысячи действующих или потенциальных клиентов. По информации организации, спрос на оформление ВНЖ в 2023 году упал в десятки раз.

При этом рекрутинговая компания HeadHunter на основе анализа резюме подсчитала, что в Россию вернулись около 26% релокантов.

Напомним, что, по оценке Росстата, в первом полугодии 2022 года из России уехали 419 тысяч человек. Forbes заявлял, что после объявления частичной мобилизации страну покинули 700 тысяч человек, из которых около 200 тысяч отправились в Казахстан.