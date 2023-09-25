Стало известно, в какие страны чаще всего переезжают жители Алтайского края

Миграционные потери с начала 2023 года оказались намного ниже, чем в прошлом году

25 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края чаще всего уезжают в страны СНГ, и приезжают мигранты в регион в основном оттуда же, пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

По данным ведомства, общая миграция для края с января по июль 2023 года составила 33 438 выбывших против 33 154 прибывших. Тем самым миграционные потери оценили в 284 человека. Это намного ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (-5599 человек).

Потерю населения частично помогли компенсировать мигранты. Из других стран в край приехали 3665 человек, а уехал за рубеж 2471.