Стало известно, в какие страны чаще всего переезжают жители Алтайского края
Миграционные потери с начала 2023 года оказались намного ниже, чем в прошлом году
25 сентября 2023, 08:15, ИА Амител
Жители Алтайского края чаще всего уезжают в страны СНГ, и приезжают мигранты в регион в основном оттуда же, пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
По данным ведомства, общая миграция для края с января по июль 2023 года составила 33 438 выбывших против 33 154 прибывших. Тем самым миграционные потери оценили в 284 человека. Это намного ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (-5599 человек).
Потерю населения частично помогли компенсировать мигранты. Из других стран в край приехали 3665 человек, а уехал за рубеж 2471.
"Основным направлением международной миграции для края остается СНГ – оттуда приехали 3424 человека, а туда уехали 2318 человек. Но и миграция с прочими странами складывается для региона положительно: 241 прибывший против 153 убывших", – пишет агентство.
08:48:46 25-09-2023
Чаще жители АК уезжают в страны под названием: Москва, Питер, Н-ск.
09:00:59 25-09-2023
"Но и миграция с прочими странами складывается для региона положительно: 241 прибывший против 153 убывших", – пишет агентство." Я бы не назвал положительным то, что уехало 153 русских, а вместо них приехал 241 таджик и узбек.
09:09:02 25-09-2023
Как далеко бы ты не уехал, всегда возвращайся в родные края лечить и делать зубы - народная мудрость.
13:54:12 25-09-2023
Гость (09:09:02 25-09-2023) Как далеко бы ты не уехал, всегда возвращайся в родные края ... Даже не мудрость, а жизненные наблюдения!
13:54:37 25-09-2023
Гость (09:09:02 25-09-2023) Как далеко бы ты не уехал, всегда возвращайся в родные края ... Сейчас, с учетом цен на перелет, выгоднее на месте зубы вылечить.
19:47:15 25-09-2023
Гость (09:09:02 25-09-2023) Как далеко бы ты не уехал, всегда возвращайся в родные края ... Таки да, знакомые из Израиля так и делают...
09:55:23 25-09-2023
уехало 153 русских, а вместо них приехал 241 таджик и узбек ---- тут сложный анализ. Может уехало 153 не считающих себя русскими, которым даже за это стыдно, а приехал 241 русский (или даже бурят, калмык или татарин), оказавшийся с родителями в СНГ после распада СССР и всегда хотевший в Россию
09:59:47 25-09-2023
Уехал, например, Чубайс, сейчас его зовут Моше Израилевич и он публикуется как шотланский ученый. Вместо него приехал, например, Вышинский, сидевший на Украине в тюрьме за то что считал себя русским. Это правильный обмен
13:46:49 25-09-2023
Гость (09:59:47 25-09-2023) Уехал, например, Чубайс, сейчас его зовут Моше Израилевич и ... хорошо пинать мертвого шакала, главное безопасно, а ты попробуй его подельников , которые сейчас у власти покритикуй, хватит духу?
19:45:45 25-09-2023
Гость (13:46:49 25-09-2023) хорошо пинать мертвого шакала, главное безопасно, а ты попро... Так по фамилия назови подельников. Смелый ты наш.