СМИ: олимпиадники учатся в вузах лучше тех, кто поступил по ЕГЭ
Они также активнее участвуют во внеучебных мероприятиях
13 октября 2024, 22:30, ИА Амител
Учащиеся, которые стали студентами благодаря своим успехам в олимпиадах, демонстрируют более высокие результаты в учебе и проявляют большую активность в различных сферах жизни, чем те, кто поступил в вуз по результатам ЕГЭ.
Исследование, проведенное Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ, охватило 13,9 тысячи студентов, из которых 2,9 тысячи были победителями олимпиад. Анализ данных показал, что студенты, поступившие в вуз после побед в олимпиадах, не только лучше справляются с учебной программой, но и активнее участвуют во внеучебных мероприятиях.
Кроме того, средний балл по профильным предметам ЕГЭ у олимпиадников выше, чем у студентов, поступивших по результатам ЕГЭ, пишет РБК.
23:23:45 13-10-2024
Ерунда это все. Дочь учится на втором курсе АГУ. Окончила школу в прошлом году. В их выпуске в 5 классах набралось 16 медалистов. Дочь окончила с одной тройкой по физике двумя четверками по математике и химии. Остальные пятерки. В Агу она учится в ИГН - институт гуманитарных наук. На ее потоке 5 медалисток учатся. Успеваемость у них гораздо хуже чем у моей дочери. Дочь пока еще не одного экзамена не сдавала и пока не собирается сдавать так как ей автоматом ставят отлично по всем предметом. Ни одной четверки еще не получила. Медалистки активны во внеучебных делах всяких. А вот учеба им дается сложнее. Ведь они учились как медали получить, а не как знания пополнить.
07:54:13 14-10-2024
Гость (23:23:45 13-10-2024) Ерунда это все. Дочь учится на втором курсе АГУ. Окончила шк... Она вас обманывает
08:44:41 14-10-2024
ничего подобного, мой сын не олимпиадник, поступил в МФТИ по результатам ЕГЭ, первые лабораторные и самостоятельные сдал на высший балл, не надо накручивать про БВИшников, нередко они, натасканные, на свои олимпиады могут остальное тянуть гораздо хуже. Олимпиада - это еще не показатель какой-то гениальности, хотя, понятно, что дети умные. Но умными могут быть и не только олимпиадники, давайте не будем их задвигать. Тем более по результатам исследования одного вуза
08:10:42 14-10-2024
Гость (23:23:45 13-10-2024) Ерунда это все. Дочь учится на втором курсе АГУ. Окончила шк... Не увидела в статье ни слова о медалистах, при чем здесь они? Речь идет об олимпиадниках высокого уровня, поступивших по БВИ. В АГУ они не учатся, к сожалению для ВУЗа.
08:49:02 14-10-2024
Гость (08:10:42 14-10-2024) Не увидела в статье ни слова о медалистах, при чем здесь они... ну надо же дочерью троечницей похвалиться ((
09:28:46 14-10-2024
гость (08:49:02 14-10-2024) ну надо же дочерью троечницей похвалиться ((... своя доча всегда кручее, чё.
14:00:45 14-10-2024
Гость (23:23:45 13-10-2024) Ерунда это все. Дочь учится на втором курсе АГУ. Окончила шк... В статье про ОЛИМПИАДНИКОВ!! А вы про дочь с тройками! У меня дочь - 100-балльница по русскому, общйй балл - 287, красный диплом, в 2012-м поступила. Так она сразу сказала, учась с ними, в сравнении с олимпиадниками - мы неучи.
00:30:37 14-10-2024
Вы про ЕГЭшников 100бальников тожероссиян ?
09:25:38 14-10-2024
А платники учатся лучше ЕГЭшников. По крайней мере, в экономическом техникуме.
10:57:30 14-10-2024
Да родители как сумасшедшие. Думают если наймут больше репетиторов и больше Олимпиад пройдет ребенок, то он умнее станет или востребование потом. У нас один с кучей репетиторов не смог математику сдать. А кто были олимпиадники и медалисты учатся в вузах кое как. Вот вот отчислят. Не могут они самостоятельно мыслить после репетиторов и натасканности. Не могут и все. Как они потом работать будет не понимаю. А ведь это главное. Родители им на работу тоже репетиторов будут нанимать. Не организованные они какие эти олимпиадники да медалисты. Родители не тратьте деньги на репетиторов. Этим вы делаете своим детям медвежью услугу.
15:18:18 14-10-2024
Открою секрет. Всех олимпиадников еще в 10 классе начинают приглашать к себе на учебу ведущие ВУЗы страны. С плюшками в виде высоких стипендий, общежитий и тд. Крупные предприятия предлагают целевое обучение, стипендию и работу. Но для этого надо уметь побеждать в олимпиадах, которые уже давно вышли на новый высокий уровень заданий. А остальные тешьте себя мыслью, что олимпиадники слабы и беспомощны. Медаль конечно в школе могут помочь получить. Но победу в рейтинговых университетах не купишь. Потому что пока лодыри спят по выходным и играют в компьютер, олимпиадники идут на конкурс и зарабатывают себе льготное поступление.
23:25:47 14-10-2024
олимпиадники идут на конкурс и зарабатывают себе льготное поступление. А потом не могут закончить первый курс в вузе. А кто доползет с тройками по жизни спиваются или суицидниками становятся так как одинокие и бездарные.
22:30:01 15-10-2024
А меня другое тут напугало. Все эти олимпиадники и медалисты, трагически беспомощные люди. В общем хорошо надрессерованные попки в очень очень узком профиле.