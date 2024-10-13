СМИ: олимпиадники учатся в вузах лучше тех, кто поступил по ЕГЭ

Они также активнее участвуют во внеучебных мероприятиях

13 октября 2024, 22:30, ИА Амител

Книги / Фото: pxhere.com/ru/photo/611824

Учащиеся, которые стали студентами благодаря своим успехам в олимпиадах, демонстрируют более высокие результаты в учебе и проявляют большую активность в различных сферах жизни, чем те, кто поступил в вуз по результатам ЕГЭ.

Исследование, проведенное Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ, охватило 13,9 тысячи студентов, из которых 2,9 тысячи были победителями олимпиад. Анализ данных показал, что студенты, поступившие в вуз после побед в олимпиадах, не только лучше справляются с учебной программой, но и активнее участвуют во внеучебных мероприятиях.

Кроме того, средний балл по профильным предметам ЕГЭ у олимпиадников выше, чем у студентов, поступивших по результатам ЕГЭ, пишет РБК.