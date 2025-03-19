СМИ опубликовали новое обращение похищенной в Красноярском крае девочки
Подросток со слезами на глазах сказала, что "очень сильно хочет домой"
19 марта 2025, 13:54, ИА Амител
Неизвестные, похитившие 15-летнюю девочку в Ачинске Красноярского края, вышли на связь с журналистами. Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, они передали им новое обращение своей жертвы.
В опубликованном ролике девушка со слезами на глазах называет текущее время и дату: 12:53 19 марта.
"Со мной все хорошо. Я очень соскучилась по родителям. И очень сильно хочу домой", – сказала она.
Как сообщает Baza, в распоряжение редакции также попал скрин переписки с похитителями девушки. В нем они еще раз подтвердили свои требования и заявили, что "150 полицейских разучились работать".
Напомним, что инцидент произошел в Ачинске. 15-летняя Дарья Васинеева ушла из дома днем 18 марта. Спустя два часа после ее исчезновения на телефон отца пришло видео, где школьница сидит на кладбище и в слезах просит прощения у "дяди Юры по прозвищу Комар", а также "Вагнера". Неизвестные потребовали от ее родителей выкуп – 500 тысяч рублей.
14:08:03 19-03-2025
кому это нафиг нужно было бы за 500 тр под тяжелую статью лезть.
дядя юра, вагнер.
криптА, может еще картину в nft?
ребятки вообще понимают, что это такое - деньги от туда вывести, за 500 тр вообще никто бы заморачиваться не стал.
такое ощущение, что девочка, вместе с друзьями, родителей на пол единицы нагнуть решила.
14:49:35 19-03-2025
Гость (14:08:03 19-03-2025) кому это нафиг нужно было бы за 500 тр под тяжелую статью ле... Вчера на НТВ ночью не она там,, плакала,, в фильме про спасателей ?
14:33:40 19-03-2025
Муть какая то...