Девочка просила прощения якобы за обман на 300 тысяч рублей

19 марта 2025, 12:15, ИА Амител

15-летняя Дарья Васинеева извиняется перед "Вагнером" / Фото: Baza

18 марта в Красноярском крае похитили 15-летнюю девочку и заставили ее извиняться перед "Вагнером" на кладбище. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Ачинске. 15-летняя Дарья Васинеева ушла из дома днем 18 марта. Спустя два часа после ее исчезновения на телефон отца пришло видео, где школьница сидит на кладбище и в слезах просит прощения у "дяди Юры по прозвищу Комар".

"Якобы за то, что она "позволила себе его обмануть на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилетов". После этого девочка извинилась перед "Вагнером" и сказала, что за ней приехал "дядя Сережа" и забирает ее с собой", – пишет Telegram-канал.

Согласно данным Следственного комитета, похитители потребовали с родителей 500 тысяч рублей за освобождение девочки. Сейчас ее разыскивает полиция. Следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего").