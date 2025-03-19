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В Сибири похитили 15-летнюю школьницу и заставили ее извиняться перед "Вагнером"

Девочка просила прощения якобы за обман на 300 тысяч рублей

19 марта 2025, 12:15, ИА Амител

15-летняя Дарья Васинеева извиняется перед "Вагнером" / Фото: Baza
15-летняя Дарья Васинеева извиняется перед "Вагнером" / Фото: Baza

18 марта в Красноярском крае похитили 15-летнюю девочку и заставили ее извиняться перед "Вагнером" на кладбище. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Ачинске. 15-летняя Дарья Васинеева ушла из дома днем 18 марта. Спустя два часа после ее исчезновения на телефон отца пришло видео, где школьница сидит на кладбище и в слезах просит прощения у "дяди Юры по прозвищу Комар". 

"Якобы за то, что она "позволила себе его обмануть на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилетов". После этого девочка извинилась перед "Вагнером" и сказала, что за ней приехал "дядя Сережа" и забирает ее с собой", – пишет Telegram-канал.

Согласно данным Следственного комитета, похитители потребовали с родителей 500 тысяч рублей за освобождение девочки. Сейчас ее разыскивает полиция. Следователи возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего").

Происшествия Сибирь

Комментарии 7

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Шинник

12:27:11 19-03-2025

Похищение человека -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок

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Гость

12:38:34 19-03-2025

Девочка похоже поучаствовала в кидалове с брониками, а сейчас участвует в следующем кидалове. Похоже серьезные дяди Юры и Сережи за ней стоят

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Гость

12:45:43 19-03-2025

дело ясное, что дело тёмное!

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Гость

13:02:43 19-03-2025

Гость (12:45:43 19-03-2025) дело ясное, что дело тёмное!... мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое

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Гость

13:23:12 19-03-2025

90е вернулись

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Гость

14:47:39 19-03-2025

Никто ее не похищал. сама-все сама.

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Гость

17:49:21 19-03-2025

Гость (14:47:39 19-03-2025) Никто ее не похищал. сама-все сама....
Тик-ток снимала? Понятно. Не влетит.

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