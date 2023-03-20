СМИ опубликовали меню обеда Путина и Си Цзиньпина

Главам двух государств предложат закуску, первое, второе и десерт

20 марта 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: Павел Зарубин

Журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале опубликовал меню обеда президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Согласно снимку, главам двух государства предложат закуску из дальневосточных морепродуктов и блинчик с перепёлкой и грибами. В качестве первого – уха из стерляди с расстегаем. После – шербет из граната.

На второе для Путина и Си Цзиньпина предложены два блюда на выбор – печорская нельма с овощами или оленина с вишнёвым соусом. На десерт – безе "Павлова".