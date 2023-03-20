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СМИ опубликовали меню обеда Путина и Си Цзиньпина

Главам двух государств предложат закуску, первое, второе и десерт

20 марта 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: Павел Зарубин

Журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале опубликовал меню обеда президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. 

Согласно снимку, главам двух государства предложат закуску из дальневосточных морепродуктов и блинчик с перепёлкой и грибами. В качестве первого – уха из стерляди с расстегаем. После – шербет из граната.

На второе для Путина и Си Цзиньпина предложены два блюда на выбор – печорская нельма с овощами или оленина с вишнёвым соусом. На десерт – безе "Павлова". 

Комментарии 13

  • Я думал тараканов китайских, змей , крыс, плаценту, ну экзотическое что нибудь, историческое.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Просто, но изысканно. Браво, ответственным.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Вот как живут "небожители", это ответ почему они не хотят переизбрания.
    21 марта, Гость   Ответить
  • а почему 2020 год?
    21 марта, Гость   Ответить
  • А на ужине уже без присутствия журналистов две главы откушали приготовленный особым способом таймень.
    21 марта, Гость   Ответить
  • а почему 2020 год? ------------ это про вино, урожай 2020
    21 марта, Гость   Ответить
  • это про вино, урожай 2020-- ааа. Я-то подумала, что это место встречи. Усадьба Дивноморское Россия. 2020 год.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Вино слишком молодое. Урожай 1920 года было бы не плохо.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Так он же не пьет. вроде
    21 марта, Гость   Ответить
  • Где цена? Где граммовки? Любую столовую за такое меню натянуть можно!
    21 марта, Гость   Ответить
  • ну не любую
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а вы грызите свой мосол,обиженные
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы в себе?
    22 марта, Гость   Ответить
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