СМИ: отец почти полгода насиловал дочь в Алтайском крае

Сейчас девочка наблюдается у медиков

26 декабря 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мужчина почти полгода насиловал дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника, долгое время девочка жила с мамой и отчимом, а позднее ее познакомили с родным отцом. Из-за того что финансовая ситуация в семье матери ухудшилась, родной отец предложил дочери пожить с ним.

Переехав в квартиру к отцу и бабушке, 12-летняя девочка заняла отдельную комнату, но в какой-то момент мужчина изнасиловал ребенка, а после делал это неоднократно.

Сообщается, что продолжалось все это с 1 сентября по 6 декабря 2023 года. Сейчас девочка находится под надзором медиков.