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СМИ: отец почти полгода насиловал дочь в Алтайском крае

Сейчас девочка наблюдается у медиков

26 декабря 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мужчина почти полгода насиловал дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам источника, долгое время девочка жила с мамой и отчимом, а позднее ее познакомили с родным отцом. Из-за того что финансовая ситуация в семье матери ухудшилась, родной отец предложил дочери пожить с ним.

Переехав в квартиру к отцу и бабушке, 12-летняя девочка заняла отдельную комнату, но в какой-то момент мужчина изнасиловал ребенка, а после делал это неоднократно.

Сообщается, что продолжалось все это с 1 сентября по 6 декабря 2023 года. Сейчас девочка находится под надзором медиков.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 9

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Гость

17:42:23 26-12-2023

Дьявол, который правит этим миром, с удовольствием потирает свои руки от таких и других ужасных новостей - смотри Боже, народ то к тебе не идет, а я, ими как хочу, так и верчу.

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Гость

18:52:46 26-12-2023

Бедный ребенок((( Даже читать, все внутри переворачивается((( А взрослые вокруг нее - все скоты, без исключения.

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Гость

19:24:19 26-12-2023

Эти дырки чесоточные думают только о своём отверстии и на детей им наплевать

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Гость

21:03:07 26-12-2023

Тварь.

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Гость

08:58:13 27-12-2023

"Я не хочу вызывать тёплых чувств у таких как ты"

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Гость

10:15:33 27-12-2023

Переехав в квартиру к отцу и бабушке=======Не могу читать такое... Дайте мне нам в руки.. Мы его голыми руками на кусочки..

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Гость

10:39:56 27-12-2023

Теперь любящему папаше на зоне развальцуют все возможные отверстия, и поделом!

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Игорь

11:49:49 27-12-2023

Расстрелять

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Гость

06:57:08 28-12-2023

Девочка в школу не ходила ?

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