СМИ: отец почти полгода насиловал дочь в Алтайском крае
Сейчас девочка наблюдается у медиков
26 декабря 2023, 17:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае мужчина почти полгода насиловал дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам источника, долгое время девочка жила с мамой и отчимом, а позднее ее познакомили с родным отцом. Из-за того что финансовая ситуация в семье матери ухудшилась, родной отец предложил дочери пожить с ним.
Переехав в квартиру к отцу и бабушке, 12-летняя девочка заняла отдельную комнату, но в какой-то момент мужчина изнасиловал ребенка, а после делал это неоднократно.
Сообщается, что продолжалось все это с 1 сентября по 6 декабря 2023 года. Сейчас девочка находится под надзором медиков.
17:42:23 26-12-2023
Дьявол, который правит этим миром, с удовольствием потирает свои руки от таких и других ужасных новостей - смотри Боже, народ то к тебе не идет, а я, ими как хочу, так и верчу.
18:52:46 26-12-2023
Бедный ребенок((( Даже читать, все внутри переворачивается((( А взрослые вокруг нее - все скоты, без исключения.
19:24:19 26-12-2023
Эти дырки чесоточные думают только о своём отверстии и на детей им наплевать
21:03:07 26-12-2023
Тварь.
08:58:13 27-12-2023
"Я не хочу вызывать тёплых чувств у таких как ты"
10:15:33 27-12-2023
Переехав в квартиру к отцу и бабушке=======Не могу читать такое... Дайте мне нам в руки.. Мы его голыми руками на кусочки..
10:39:56 27-12-2023
Теперь любящему папаше на зоне развальцуют все возможные отверстия, и поделом!
11:49:49 27-12-2023
Расстрелять
06:57:08 28-12-2023
Девочка в школу не ходила ?