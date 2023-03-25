СМИ: отставку сибирского губернатора обсуждают в Кремле

Вероятность ухода Александра Буркова с поста высокая, пишет СМИ

25 марта 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: omskportal.ru

В Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По информации одного из собеседников, вероятность отставки главы региона высокая, однако окончательное решение пока не принято.

Издание отмечает, что полномочия Буркова истекают в сентябре, он отработал один губернаторский срок.

В феврале он говорил, что у него "есть, безусловно, определённая усталость", но в то же время есть "желание продолжить начатое, потому что не все реализовано".