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СМИ: отставку сибирского губернатора обсуждают в Кремле

Вероятность ухода Александра Буркова с поста высокая, пишет СМИ

25 марта 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: omskportal.ru
Фото: omskportal.ru

В Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По информации одного из собеседников, вероятность отставки главы региона высокая, однако окончательное решение пока не принято.

Издание отмечает, что полномочия Буркова истекают в сентябре, он отработал один губернаторский срок. 

В феврале он говорил, что у него "есть, безусловно, определённая усталость", но в то же время есть "желание продолжить начатое, потому что не все реализовано".

Фото: kremlin.ru

Кто из российских губернаторов может уйти в отставку в 2023 году

Эксперты считают, что перестановки не будут массовыми и в основном завершатся до наступления лета
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Комментарии 3

  • У Буркова достаточно высокий рейтинг - 13, он находится в первой группе "отличников и хорошистов". К примеру, наш Томенко только на 73 месте.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Требуем привлечь Буркова к уголовной ответственности за халатное исполнение своих обязанностей, повлекшее вследствие его некомпетентности ущерб государству в особо крупном размере!!!!
    28 марта, Гость   Ответить
  • Бурков днище, он на предпоследнем месте по рейтингам, хуже него только губер Орловской области Клычков
    28 марта, Гость   Ответить
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