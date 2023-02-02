Кто из российских губернаторов может уйти в отставку в 2023 году

Эксперты считают, что перестановки не будут массовыми и в основном завершатся до наступления лета

02 февраля 2023, 06:47, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Отставки губернаторов в России весной 2023 года могут не состояться либо станут носить единичный характер. Главная причина "заморозки" политических процессов – продолжающаяся специальная военная операция, считают эксперты. Кроме того, как и в 2022 году, по-прежнему продолжают циркулировать слухи о возможной отмене прямых губернаторских выборов, однако такой вариант маловероятен, отмечает большинство политологов. Подробнее о грядущем "губернаторопаде" и ЕДГ-2023 – в материале amic.ru.

Политическая "заморозка"

В мае прошлого года главы сразу пяти регионов России заявили о своей добровольной отставке. Сложили полномочия губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов. Однако осенью 2022 года, несмотря на прогнозы, "губернаторопад" не получил продолжения: вопреки многолетней традиции не состоялось ни одной губернаторской отставки. Причём даже в тех регионах, где у глав истекают полномочия и их перспективы выглядят туманными, отметил политолог Илья Гращенков.

Одной из причин, почему ротации среди глав не произошло, можно считать внешнеполитические события. Это продолжение СВО и частичная мобилизация в РФ, рассуждает Гращенков. В этих условиях власть стремилась к сохранению существующего статус-кво и даже губернаторы с приличным антирейтингом не стали кандидатами "на выход". Среди таких политолог Евгений Минченко называет главу Красноярского края Александра Усса и главу Хакасии Валентина Коновалова.

В 2023 году ситуация начинает меняться. Во-первых, по словам политтехнолога Константина Лукина, идёт активизация политических процессов на фоне подготовки к посланию президента. Именно оно станет важной точкой отсчёта всех последующих преобразований политической системы. Во-вторых, возможные перестановки в губернаторском корпусе связаны исключительно с предстоящими в марте 2024 года выборами президента, полагает эксперт.

"Решения об отставках будут приниматься исходя из двух главных факторов – избираемости губернатора (с учётом рейтинга), а также поддержки его кандидатуры со стороны крупных финансово-промышленных групп, чья борьба за региональную политику на сегодняшний день обостряется", – делает вывод Евгений Минченко.

Вовремя выпустить пар

Часть политологов обращает внимание на то, что все последние губернаторские отставки доказывают: уходят главы регионов исключительно с низким рейтингом. У каждого из ушедших управленцев были проблемы с эффективностью, также присутствовал высокий антирейтинг и усталость жителей от такого рода губернаторов, согласен Илья Гращенков.

При этом уровень активности (встречи с населением, поездки в районы, приёмы граждан и т.д.) попавших под ротацию руководителей субъектов в 2022 году оставлял желать лучшего. По мнению Гращенкова, разморозка "губернаторопада" и возможные весной громкие отставки можно рассматривать ещё и как средство "выпуска пара" со стороны электората. Иногда это не менее эффективно, чем уголовные дела в отношении представителей политической элиты, уверен эксперт.

"Учитывая референдумный характер прошедших губернаторских кампаний осенью 2022 года и отсутствие каких-либо крупных успехов оппозиции на других региональных выборах, острой необходимости в отмене выборов губернатора не просматривается", – считает политолог Евгений Минченко.

По его мнению, ЕДГ-2023 ожидается сложнее предыдущего. Это связано с большим количеством самих кампаний и наличием непростых территорий с достаточным уровнем протестного электората. Около половины из них находятся в Сибири и на Дальнем Востоке, где уровень поддержки властей, как правило, ниже среднероссийских показателей.

Шорт-лист на выбывание

Грядущие отставки губернаторов, как и региональные выборы 2023 года, станут репетицией президентской кампании 2024 года. "От того, насколько успешно справятся с кампаниями "политические машины" субъектов РФ, будут зависеть дальнейшие сценарии выборов главы государства", – рассуждает Евгений Минченко. При этом для федерального центра будет важно не допустить каких-либо эксцессов перед президентскими выборами.

Несмотря на то, что добровольный уход грозит пока только непопулярным главам, остаётся неясным, насколько второй губернаторский срок воспринимается "технократами" как успешное продолжение карьеры, учитывая амбиции многих из них переместиться на федеральный уровень власти через губернаторский трамплин, говорит Гращенков.

"Если каких-либо существенных ротаций наиболее успешных "технократов" не случится, то это будет указывать на завершение большого цикла "реновации" региональных элит. Учитывая лишь пять замен региональных глав в 2022 году, не исключено, что новых ротаций в 2023 году окажется немного", – делает вывод Евгений Минченко.

Из тех, кому предстоят выборы в 2023 году, в "красной зоне" пока находятся трое – Александр Усс (Красноярский край), Роман Копин (Чукотский АО) и Валентин Коновалов (Хакасия). Политтехнолог Лукин ждёт начала "губернаторопада" в марте и считает, что в итоговый шорт-лист войдёт от четырёх до пяти фамилий.

По версии Минченко, "кандидатов на вылет" несколько больше – семь. В их числе также Наталья Комарова (Ханты-Мансийский АО), Владимир Уйба (Коми), Махмуд-али Калиматов (Ингушетия), Алексей Островский (Смоленская область). По всей видимости, круг потенциальных отставников ограничен этой группой. Например, все пять губернаторов, ушедших синхронно в мае 2022 года, были кандидатами "на вылет" ещё в декабрьском рейтинге агентства "Минченко консалтинг".

"В целом все политические процессы поставлены на паузу или замедлены, так как в режиме "повышенной готовности" нет пока понимания, к чему именно готовиться, – уверен Гращенков. – На сегодняшний день есть две группы глав регионов: те, которых требуется переназначить, и те, кто должен был попасть в ротацию досрочно (сроки полномочий истекают в 2024 году). Кремль сейчас активно возвращается к региональной политике, следовательно, решения по главам могут быть приняты уже в ближайшие месяцы".